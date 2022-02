Politie bezig met ontruiming Canadese brug op grensovergang met VS

In Canada is de politie bezig met de ontruiming van een brug die al dagenlang door onder anderen vrachtwagenchauffeurs bezet wordt gehouden. Het gaat om de Ambassador Bridge, een belangrijke verkeersverbinding tussen Windsor in de Canadese provincie Ontario en Detroit in het noorden van de VS.

Een Canadese rechter bepaalde gisteren dat de bezetting voor 01.00 uur zaterdagochtend Nederlandse tijd moest worden beëindigd, maar daar gaven de actievoerders geen gehoor aan. In de uren daarna gebeurde er niets maar nu is de Canadese politie toch in actie gekomen.

Toen politiemensen de brug naderden vertrokken voertuigen die aan de voet van de brug stonden uit zichzelf, zonder dat agenten in actie hoefden te komen. Ook werd een geïmproviseerd tentenkampje, waar een deel van de betogers verbleef, door hen ontruimd. Tot nu toe verloopt alles rustig.

Het grootste deel van de demonstranten op de brug is weg. Een kleine groep weigert om weg te gaan. Tegelijkertijd verzamelen zich steeds meer demonstranten in de buurt van de brug. De politie wacht nu op versterking om de groep weg te krijgen.