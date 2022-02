Inter slaat aanval Napoli af, maar Milan kan profiteren

Napoli heeft Internazionale in het Stadio Diego Armando Maradona aan het wankelen gebracht, maar dankzij een goal van Edin Dzeko eindigde het duel in 1-1. Daarmee bleef Inter koploper in de Serie A, met één punt voorsprong op Napoli en één wedstrijd minder gespeeld.

Met Kalidou Koulibaly, die met Senegal Afrikaans kampioen was geworden, terug in het centrum van de defensie begon de thuisploeg furieus. Inter had weinig in te brengen en na een overtreding van de soms wat ongelukkige Stefan de Vrij op Victor Osimhen kreeg Napoli een strafschop.

Insigne opent het bal

Lorenzo Insigne ging achter de bal staan en schoot overtuigend binnen. Met een inzet van Piotr Zielinski op de paal ontsnapte Inter voor rust aan een grotere achterstand. Aan de andere kant schoot de zoals altijd ijverige Denzel Dumfries voorlangs.