Real Madrid, met Bale in de basis, verspeelt weer punten bij Villarreal

Een voorsprong voor de gasten, die voor rust af en toe een opgefokte indruk maakten en met gemene overtredingen voor de dag kwamen, zou tegen het spelbeeld zijn geweest. Villarreal had het initiatief, maar kon slechts sporadisch gevaarlijk worden. Zo eindigde een fraaie solo van Samuel Chukwueze met een passje naar niemand, trof Arnaut Danjuma Groeneveld via een verdediger de paal en redde Thibaut Courtois op een schot van Giovani Lo Celso.

Gareth Bale maakte dankzij zijn basisplaats voor het eerst sinds 28 augustus 2021 weer speelminuten bij Real Madrid. Een knieblessure had hem lang aan de kant gehouden, waarna een coronabesmetting en problemen met de rug de Welshman ook nog even parten speelden.

Na rust werd Real Madrid dreigender en tikte Rulli een knal van Bale via de lat over zijn doel. Nog voor het eerste kwartier voorbij was stond de doelman paraat bij een grote kans voor Vinícius Júnior. Ook op het vervaarlijke puntertje van opnieuw Bale reageerde hij adequaat.

In de extra tijd kreeg Real Madrid, dat dinsdag in de achtste finales van de Champions League een uitwedstrijd tegen Paris Saint-Germain wacht, nog een reuzekans. De lob van de voor Bale ingevallen Luka Jovic stuitte echter via de lat terug in het veld, waarna de rebound van Nacho op de lijn gekeerd werd door een verdediger.