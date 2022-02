Atlete Bol plaatst zich voor WK indoor met beste wereldjaartijd op 400 meter

Femke Bol is het indoorseizoen uitstekend begonnen. De atlete liep in haar eerste wedstrijd meteen de beste wereldjaartijd op de 400 meter: 50,72 seconden. Daarmee kwalificeerde ze zich ook voor de WK indoor in maart in Belgrado.

De Amersfoortse, die de eerste drie weken van dit jaar had getraind in de warmte van Zuid-Afrika, zette de tijd neer in het Franse Metz. Bol bleef maar net boven haar Nederlands record van 50,63 en ruim onder WK-limiet van 52,90.

De 21-jarige Bol won afgelopen zomer brons op de 400 meter horden bij de Olympische Spelen van Tokio. Daarvoor had ze op de 400 meter indoor al de Europese titel veroverd.

Bol wil dit jaar opnieuw grote successen halen, met als stip aan de horizon de WK outdoor. Dat vertelt ze in deze video: