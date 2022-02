Do: John de Mol wist van wangedrag, maar zag het niet als probleem

Volgens de zangeres zou De Mol "of all people" moeten weten dat die machtspositie er wel was. "Jeroen Rietbergen is jouw zwager, de man van Linda, hij is bandleider (...) Ik vind het frustrerend dat mannen in hoge posities zich niet realiseren hoe intimiderend dat is. En hoe schadelijk hun gedrag kan zijn."

"Het is heel vreemd dat John zegt: 'ik wist dit niet'", zegt Dominique Rijpma van Hulst (haar echte naam) in het interview. "Lieverd, je staat ernaast! Alleen: je herkent het niet als grensoverschrijdend gedrag. En je erkent niet dat er sprake is van een machtspositie."

In een bericht op Instagram gericht aan John de Mol liet de 40-jarige zangeres vorige maand al weten dat ze vindt dat hij veel eerder had moeten ingrijpen. Ze weet ook zeker dat De Mol het wangedrag met eigen ogen heeft gezien, staat in het interview. "Maar hij heeft het niet gezien als een probleem. Daar zit de angel", stelt ze.

John de Mol wist van het seksueel grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, zegt zangeres Do. In een interview met NRC vertelt ze dat ze zelf ook slachtoffer van grensoverschrijdend gedrag van bandleider Jeroen Rietbergen was, maar dat stopte volgens haar toen ze hem erop aansprak.

In de uitzending van BOOS waarin de onthullingen werden gedaan over het grensoverschrijdend gedrag bij The Voice, zei John de Mol, die tot eind 2019 verantwoordelijk was voor The Voice, dat hij slechts beperkt wist van het grensoverschrijdend gedrag van zijn zwager, bandleider Jeroen Rietbergen. De Mol zou in april 2019 op de hoogte zijn gesteld van klachten van één vrouw over grensoverschrijdend app-verkeer. Hij heeft Rietbergen er toen naar eigen zeggen stevig op aangesproken, maar geen verder onderzoek laten doen.

Do deed zelf niet mee aan The Voice. Ze werkte twintig jaar geleden in een ander verband samen met Rietbergen. "Hij heeft dingen bij mij gedaan waarvan ik toen zei: gast, je bent gewoon koekoek, dat doe je toch niet? Maar er was een andere machtsverhouding, want ik huurde hem in en was niet afhankelijk van hem."

Op andere momenten in haar carrière had seksueel grensoverschrijdend gedrag door mannen wel invloed op haar carrière, vertelt ze in NRC. "Ik heb ooit met een producer gewerkt, toen ik echt jong was, minderjarig, die tegen mij zei: 'Misschien moet je in je nakie gaan zingen, dan voel je het veel meer. Andere zangeressen doen dat ook.' Ik heb dat niet gedaan gelukkig." Ze maakte geen melding van het incident. "Want je bent ook samen een product aan het creëren en je weet dat dat dan stopt. Het verpest je zakelijke relatie."

Ook is ze later in haar carrière aangerand door iemand "die op alle vlakken in de business een vinger in de pap had". Daarvan deed ze destijds geen aangifte uit angst weggezet te worden als leugenaar. Ze overweegt nu alsnog aangifte te doen.

Vijf aangiftes

Afgelopen maandag, ruim twee weken na de onthullingen in de online aflevering van BOOS over The Voice, werd bekend dat er tot nu vijf aangiftes zijn gedaan tegen medewerkers van het programma in verband met mogelijk strafbare zedenfeiten. Ook zijn er twintig meldingen gedaan.

De aangiftes waren al eerder in de media gemeld. Twee vrouwen deden aangifte tegen Ali B. Een andere oud-deelnemer heeft aangifte gedaan tegen bandleider Rietbergen. Tegen een regisseur van het programma liggen twee aangiftes.