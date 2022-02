Koploper Bayern München maakt flinke misstap bij Locadia's Bochum

Bayern München heeft in de Bundesliga de vierde nederlaag geleden. De koploper boog met 4-2 voor nummer elf Bochum.

Bayern triomfeerde in München nog met 7-0, maar was nu zelf de pineut. Zonder doelman Manuel Neuer werd het via Robert Lewandowski nog wel 0-1.

Bochum had daarna de wind in de zeilen. Christopher Antwi-Adjei en oud-PSV'er Jürgen Locadia (penalty) bogen de score om en dankzij prachtige schoten van Yuriorkis Gamboa en Gerrit Holtmann liep Bochum knap uit naar 4-1.