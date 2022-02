Tsitsipas vecht zich tegen Lehecka naar eerste finale ABN Amro-toernooi

De 20-jarige Tsjech haalde ook tegen Tsitsipás lange tijd een prima niveau. Lehecka serveerde goed, beschikte over prima returns en bleef met ferme slagen vanaf de baseline probleemloos overeind in de rally's.

Lehecka had tot dit toernooi drie duels op het hoogste niveau gespeeld (eerste ronde Australian Open en tweemaal Davis Cup), maar wachtte nog op zijn eerste zege. Die kwam in Ahoy tegen Denis Shapovalov, waarna ook Botic van de Zandschulp en Lorenzo Musetti verslagen werden.

Aan het einde van de tweede set ging het ineens mis. Op 4-5 benutte Tsitsipás zijn tweede breekkans van de wedstrijd, waarna Lehecka mede door twee dubbele fouten aan het begin van de derde set opnieuw gebroken werd. Die klap kwam hij niet meer te boven.

"Toen ik hem voor het eerst brak in de derde set, kreeg ik het momentum", analyseerde Tsitsipás na afloop. "Ik kon mijn eigen servicegames beter houden. Ik voelde me meer in controle. Dat was het moment waarop ik dacht: ik heb 'm."

"Ik heb betere dagen gehad, maar ben blij dat ik gewonnen heb. Ik moest er hard voor werken en heb met m'n hart gespeeld."

Tsitsipás, die vorig jaar in Ahoy in de halve finales bleef steken, stuit in de finale op de winnaar van het duel tussen Andrej Roeblev en Félix Auger-Aliassime.