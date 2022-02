Middagdutje basis voor bronzen succes Bos: 'Heel blij hiermee'

Een middagdutje was voor Kimberley Bos vandaag de basis voor haar bronzen succes bij het olympisch skeletontoernooi. "Dit is de kroon op het werk van dit seizoen", zei ze glimlachend na het winnen van haar historische medaille.

Bos werkte op vrijdag haar eerste twee runs in de ochtenduren af, terwijl de twee beslissende runs van zaterdag in de avonduren op het programma stonden, waarvan de beslissende heat omstreeks 22.30 uur. Dat was even schakelen.

"Het was überhaupt een uitdaging om wakker aan de start te verschijnen", gaf Bos toe. "Ik hield de hele week namelijk wel mijn slaapritme aan. Ik ben in de middag naar bed gegaan om zo een kleine boost richting de avond te hebben."

'Dit miste ik nog dit seizoen'

En die keuze pakte goed uit, want de derde en vierde run van Bos waren goed genoeg voor brons. "Het was nog iets wat ik dit seizoen miste. Je wil het dan heel graag, en als het dan lukt, is dat zo mooi", zei de regerend Europees kampioen en winnares van het wereldbekerklassement.

Bos kwam door haar goede seizoen als een van de favorieten naar Peking en daardoor ging de verwachtingen omhoog. "In het begin had ik er wel last van, toen het nog niet zo lekker liep", vertelde ze eerlijk. "Het was ook best wel even wennen aan het ijs, omdat het hier best wel koud is."

Bekijk hieronder de medailleceremonie van Kimberley Bos en haar vierde en derde run van vandaag: