Brand schrijft in 'beter seizoen' ook Superprestige op haar naam

Als die ene wedstrijd in de Verenigde Staten niet verreden zou zijn, dan was de sterkste vrouw van dit veldritseizoen vrij eenvoudig aan te wijzen: Lucinda Brand. De Nederlandse schreef zaterdag in Gavere na de wereldbeker ook het eindklassement in de Superprestige op haar naam.

Die ene koers in de VS, het wereldkampioenschap, moest ze aan Marianne Vos laten. Net als de Nederlandse titel. Toch zegt de Europees kampioene zaterdag voor de camera van Sporza, na haar 19de zege in 31 veldritten: ''Ik rijd een beter seizoen dan vorig jaar.''

Afgaande op de SP-kalender heeft de 32-jarige zeker een punt. Ze had al vijf van de zes veldritten voor dat klassement gewonnen en won zaterdag ook de afsluitende rit in Gavere, waar ze er vanuit de start meteen vandoor ging met Denise Betsema en Annemarie Worst.