Van Marwijk niet langer bondscoach Verenigde Arabische Emiraten

Bert van Marwijk is ontslagen als bondscoach van de Verenigde Arabische Emiraten, waarmee hij probeerde zich te kwalificeren voor het WK van later dit jaar in Qatar. De reden voor de breuk zou een verschil van inzicht met de leiding van de nationale voetbalbond zijn. Ook de rest van de technische staf heeft z'n biezen kunnen pakken.

De 69-jarige oud-coach van onder andere Feyenoord en het Nederlands elftal, waarmee hij in 2010 de WK-finale haalde, stond sinds december 2020 aan het roer van de nationale ploeg van de VAE, die hij in 2019 ook al bijna een jaar ond4er zijn hoede had. Zijn missie was plaatsing voor het WK van 2022 en dat doel is nog steeds haalbaar, maar Van Marwijk zal daar dus niet meer aan bijdragen.

Derde plaats

Het elftal van de Verenigde Arabische Emiraten staat derde in groep A van de derde kwalificatiefase in Azië. De eerste twee plekken - en daarmee een WK-ticket - zijn al vergeven aan Iran en Zuid-Korea, nummer drie krijgt nog een herkansing via play-offs.