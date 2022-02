D66 en GroenLinks willen niet met FvD of PVV in lokaal bestuur

D66-leider Kaag zegt dat haar partij op lokaal niveau niet met "extreemrechts" gaat besturen. Zij roept haar landelijke collega's op om voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart "diezelfde duidelijkheid te geven".

Ze noemde geen partij bij naam, maar zei na afloop dat ze het "in het bijzonder" over Forum voor Democratie had, maar ook over de PVV. Met name de acties van FvD baren haar grote zorgen.

GroenLinks-leider Klaver zal later op de middag dezelfde oproep doen. Ook hij vindt dat er een grens is bereikt en dat partijen lokaal niet met FvD en PVV moeten samenwerken.

Kaag sprak op een campagnebijeenkomst van haar partij. "Het extremisme draagt op straat foute vlaggen of een fakkel", sprak ze. "In de Tweede Kamer draagt het een das. Met een luttel zetelaantal verlamt het vaak de parlementaire orde. En nu klopt het op de deuren van de raadszalen in alle delen van Nederland."

Holocaust en tribunalen

Ze had het ook over vergelijkingen tussen de coronamaatregelen en de Holocaust en het dreigen met tribunalen. "Dit extremisme inspireert bedreigingen aan het adres van publieke ambtsdragers", zei de D66-politicus die zelf veelvuldig wordt bedreigd.

Na de bijeenkomst lichtte Kaag toe dat ze geen groepen kiezers wil uitsluiten. Het gaat haar alleen om het gedachtegoed van de partijen. "Wij maken ons zorgen om de zorgen die mensen hebben die zich tot dit soort partijen aangetrokken voelen. Of het nou is vanwege armoede, een tekort aan woningen of wat dan ook. Financieel- en sociaaleconomische problemen moeten wij aanpakken."

GroenLinks-leider Klaver zal later vandaag op een congres van zijn partij een soortgelijke boodschap brengen: "GroenLinks gaat niet samen met extreemrechts deelnemen aan een gemeentebestuur. En ik roep mijn collega-partijleiders op dezelfde democratische grens te trekken."

De gemeenteraadsverkiezingen zijn over een maand, op 16 maart. FvD zal meedoen in 50 gemeenten, de PVV in 31.