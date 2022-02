Bos pakt historische bronzen skeletonmedaille voor Nederland

Bos legde eerder op de dag de basis voor haar bronzen succes door in de derde run van de zesde naar de vierde plaats te stijgen.

Het goud ging naar de Duitse Hannah Neise en het zilver was voor de Australische Jaclyn Narracott.

De Duitse was in de beslissende run uiteindelijk 0,27 seconde langzamer dan de 28-jarige Bos en eindigde als vierde.

De regerend Europees kampioene moest 0,12 seconde zien goed te maken op de nummer drie in de tussenstand: viervoudig wereldkampioene Tina Hermann.

Kimberley Bos heeft Nederland op de Olympische Spelen een historische bronzen skeletonmedaille bezorgd. De Gelderse atlete steeg in de vierde en beslissende run van de vierde naar de derde plaats.

Bos opende vrijdag haar olympisch toernooi met een zesde plaats in de tussenstand. Ze beleefde vrijdag een onwennige start door als tiende in de eerste run te eindigen, maar herstelde zich met een tweede plaats in de de tweede heat.

Bos won dit seizoen de wereldbeker en het Europees kampioenschap, maar volgens haar waren er op de Spelen wel twaalf favorieten voor het goud. Het zijn de tweede Winterspelen voor de skeletonster: in 2018 eindigde ze als achtste.

Vijfde wintersport waarin Nederland wint

Skeleton is de vijfde sport in de geschiedenis van de Winterspelen waarin Nederland een medaille weet te winnen. Dit gebeurde eerder bij het schaatsen, kunstrijden, snowboarden en shorttrack.

Bekijk hieronder de derde run van Kimberley Bos: