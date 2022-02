KLM stopt met vliegen op Kiev, kabinet roept Nederlanders op weg te gaan

Het kabinet roept Nederlanders in Oekraïne op het land zo snel mogelijk te verlaten. Het reisadvies is op rood gezet, wat betekent dat mensen wordt afgeraden om nog naar Oekraïne toe te gaan omdat het te gevaarlijk is.

Luchtvaartmaatschappij KLM stopt per direct met vliegen op Oekraïne. Ook de eerstvolgende vlucht, die vannacht gepland stond, wordt geschrapt. Normaal gesproken vliegt KLM twee keer per dag naar Kiev. Er wordt ook niet meer gevlogen over het luchtruim van Oekraïne.

Een woordvoerder van KLM heeft desgevraagd geen advies voor klanten van wie de vlucht niet doorgaat. Reizigers moeten voor advies bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn, zegt ze.

Eigen verantwoordelijkheid

Dat ministerie zegt dat het de eigen verantwoordelijkheid van Nederlanders is om uit Oekraïne weg te gaan. "Dat kan met een andere luchtvaartmaatschappij of met eigen vervoer", zegt een woordvoerder. "Het feit dat KLM deze beslissing neemt zou Nederlanders in Oekraïne ervan kunnen overtuigen om weg te gaan."

Hoeveel Nederlanders er op dit moment zijn, weet de woordvoerder niet. "We roepen op om je te melden." De mensen die er nog zijn, hebben waarschijnlijk sterke banden met het land, denkt het ministerie. "Die zijn misschien getrouwd met iemand uit Oekraïne of wonen en werken er vast. Die zullen hun eigen afweging maken."

De woordvoerder benadrukt dat de oproep om het land te verlaten niet als een heel grote verrassing kan komen. "Er wordt al weken voor gewaarschuwd en het reisadvies is lange tijd oranje geweest. De ambassade kan mensen helpen waar nodig, maar het blijft de eigen verantwoordelijkheid."

KLM is niet de enige die vanuit Nederland op Oekraïne vliegt. Zo vliegt budgetmaatschappij WizzAir vanaf Eindhoven meerdere keren per week naar de West-Oekraïense stad Lviv. Ukrainian Airlines vliegt meerdere keren per week vanaf Schiphol naar Kiev.

Situatie verslechterd

Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken liet in een verklaring over het aangescherpte reisadvies weten: "De veiligheidssituatie was al zorgelijk, en is de afgelopen dagen steeds verder verslechterd", laat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken weten in een verklaring. "In overleg met de verschillende bondgenoten neem ik nu deze stap en roep alle Nederlanders op Oekraïne te verlaten."

Wat er concreet is veranderd, laat Hoekstra in het midden. In een toelichting aan journalisten zei Hoekstra: "We wegen elke nieuwe informatie die we krijgen en kijken wat verstandig is. En nu is het verstandig om deze stap te zetten", doelde hij op de oproep om Oekraïne te verlaten.

Noodvisa en laissez-passers

Ook het meeste ambassadepersoneel zal Oekraïne verlaten. Er blijft een minimale bezetting aanwezig. Vanuit het trefpunt in Lviv kan de ambassade noodhulp bieden, zoals noodvisa en laissez-passers. "Maar", zo zegt Hoekstra, "het blijft in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de Nederlanders zelf om het land te verlaten. Neem dit heel serieus."

Hij roept ook mensen op die vrienden en familie in Oekraïne hebben om contact te leggen. "Zeg tegen vrienden en familie om dit serieus te nemen."