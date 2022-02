Kabinet roept Nederlanders op Oekraïne te verlaten, reisadvies op rood

Het kabinet roept Nederlanders in Oekraïne op het land zo snel mogelijk te verlaten. Het reisadvies is op rood gezet, wat betekent dat mensen wordt afgeraden om nog naar Oekraïne toe te gaan omdat het te gevaarlijk is.

"De veiligheidssituatie was al zorgelijk, en is de afgelopen dagen steeds verder verslechterd", laat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken weten. "In overleg met de verschillende bondgenoten neem ik nu deze stap en roep alle Nederlanders op Oekraïne te verlaten."

Ook het meeste ambassadepersoneel zal Oekraïne verlaten. Er blijft een minimale bezetting aanwezig. Vanuit het trefpunt in Lviv kan de ambassade noodhulp bieden, zoals noodvisa en laissez-passers.