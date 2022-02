Kabinet roept Nederlanders op Oekraïne te verlaten, KLM stopt met vliegen op Kiev

Het kabinet roept Nederlanders in Oekraïne op het land zo snel mogelijk te verlaten. Het reisadvies is op rood gezet, wat betekent dat mensen wordt afgeraden om nog naar Oekraïne toe te gaan omdat het te gevaarlijk is.

"De veiligheidssituatie was al zorgelijk, en is de afgelopen dagen steeds verder verslechterd", laat minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken weten in een verklaring. "In overleg met de verschillende bondgenoten neem ik nu deze stap en roep alle Nederlanders op Oekraïne te verlaten."

Wat er concreet is veranderd, laat Hoekstra in het midden. In een toelichting aan journalisten zei Hoekstra: "We wegen elke nieuwe informatie die we krijgen en kijken wat verstandig is. En nu is het verstandig om deze stap te zetten", doelde hij op de oproep om Oekraïne te verlaten.

Luchtvaartmaatschappij KLM stopt per direct met vliegen op Oekraïne. Ook de eerstvolgende vlucht, die vannacht gepland stond, wordt geschrapt. Normaal gesproken vliegt KLM twee keer per dag naar Kiev.

Noodvisa en laissez-passers

Ook het meeste ambassadepersoneel zal Oekraïne verlaten. Er blijft een minimale bezetting aanwezig. Vanuit het trefpunt in Lviv kan de ambassade noodhulp bieden, zoals noodvisa en laissez-passers. "Maar", zo zegt Hoekstra, "het blijft in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de Nederlanders zelf om het land te verlaten. Neem dit heel serieus."

Hij roept ook mensen op die vrienden en familie in Oekraïne hebben om contact te leggen. "Zeg tegen vrienden en familie om dit serieus te nemen."