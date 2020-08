FC Barcelona vastbesloten: 'We laten Messi niet zomaar gaan'

FC Barcelona is niet van plan om Lionel Messi zomaar te laten vertrekken. Dat laat technisch directeur Ramon Plánes weten. "Messi heeft ons zo veel gegeven, we zullen ervoor vechten om de relatie te herstellen", zegt Plánes.

Het management van Messi heeft het bestuur van Barcelona dinsdag laten weten dat de Argentijnse sterspeler wil vertrekken. Messi wil zijn contract, dat nog tot de zomer van 2021 loopt, per direct laten ontbinden. Daar gaat Barcelona voorlopig niet mee akkoord.

Plánes: "We willen een nieuw team bouwen rond Messi. Hij is de beste speler ter wereld. Er is intern geen enkele discussie. Iedereen die een beetje verstand van voetbal heeft, wil Messi in zijn team hebben. Hij is een winnaar, wij zijn winnaars en we willen opnieuw gaan winnen."

Barcelona verwacht Messi op trainingsveld

Volgens Plánes kloppen de berichten niet dat Messi zich niet zal melden bij de start van de voorbereiding. De spelers van FC Barcelona moeten zich zondag melden voor een verplichte coronatest, waarna op maandag de eerste training onder leiding van Ronald Koeman op het programma staat.

Koeman liet eerder al weten graag aan de slag te gaan met Messi. "Ik moet zorgen dat hij functioneert, dat hij zich belangrijk voelt. Hij moet zijn carrière hier afsluiten, want hij is Barcelona en Barcelona is Messi", zei Koeman na zijn aanstelling.