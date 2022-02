Politie pakt man met 3D-geprint wapen in Zeeland

De politie heeft bij een huiszoeking op Schouwen-Duiveland 3D-geprint semiautomatisch vuurwapen met munitie aangetroffen. In de woning lagen ook verschillende geprinte vuurwapenonderdelen, een 3D-printer en rechts-extremistisch propagandamateriaal waaronder een aantal vlaggen met hakenkruizen.

Een 33-jarige verdachte is opgepakt. De man wordt verdacht van illegaal vuurwapenbezit en het aanzetten tot haat.

De politie kwam de man op het spoor na een melding. Deze week deed een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies een inval in zijn woning op Schouwen-Duiveland, meldt Omroep Zeeland. Gisteren is de verdachte voorgeleid aan de rechter-commissaris in Amsterdam.

Thuisfabriek van 3D-printers

De politie is al langer bezig met onderzoek naar het gebruik van en de handel in 3D-geprinte vuurwapens in Nederland. Vorig jaar november werden in Rhoon negen 3D-printers aangetroffen die wapens aan het printen waren. De politie sprak over een 'thuisfabriek'. Daarbij werd toen een 30-jarige verdachte opgepakt.

Een 3D wapen is 'gewoon' een vuurwapen volgens het Nederlands wetboek, het bezit ervan is dus verboden. Als je er niet mee kunt schieten, is het bezit van dergelijke wapens ook niet toegestaan. "Als je ermee kunt dreigen, is het verboden", aldus de politie.