Nederlanders komen tekort in olympisch sprintgeweld, Gao grijpt goud op 500 meter

De Chinees Tingyu Gao heeft in eigen land olympisch goud veroverd op de 500 meter. De Nederlandse sprinters kwamen in Peking duidelijk tekort in het sprintgeweld. Merijn Scheperkamp was de beste Nederlander op de twaalfde plaats, Kai Verbij eindigde als veertiende. Thomas Krol kwam niet verder dan de achttiende tijd. Erg verrassend was dat niet. De kortste afstand werd dit seizoen bij de wereldbekers gedomineerd door de Aziatische schaatsers (de Japanners Yuma Murakami, Tatsuya Shinhama, Wataru Morishige en de Chinees Gao) en de Canadese wereldkampioen Laurent Dubreuil. Ook de Russen Artem Arefjev en Viktor Moesjtakov hoorden bij de kanshebbers in Peking. Thuispubliek Gao kreeg het thuispubliek al in de zevende rit op de banken. De Chinees, die eerder in het seizoen al indruk maakte met de snelste opening ooit (9,32), noteerde voor eigen publiek na een opening van 9,42 een olympisch record: 34,32. Bekijk de winnende rit van Gao:

Chinese sprinter Gao snelt naar olympisch goud op 500 meter - NOS

In de ritten daarna kwam de Zuid-Koreaan Cha Min-kyu het dichtst bij de tijd van Gao. De winnaar van olympisch zilver in 2018 kwam 0,07 seconde tekort voor goud en moest opnieuw genoegen nemen met de tweede plaats. In de slotrit konden alleen Dubreuil en Shinhama de 24-jarige Chinees nog van goud houden. Na een valse start van Dubreuil maakte Shinhama een paar missers, waarna hij een goede tijd op zijn buik kon schrijven. Dubreuil miste het podium op 0,03 seconde. Het brons ging naar de Japanner Wataru Morishige. Discussie over valse start Na de podiumceremonie werd de valse start van Dubreuil nog wel ter discussie gesteld. Op de beelden was niet of nauwelijks te zien dat een van de schaatsers te vroeg bewoog. Bekijk de beelden:

Discussie over valse start in slotrit 500 meter: 'Huh? Dit is gewoon niet vals' - NOS

Gao vierde zijn overwinning uitbundig met zijn Chinese begeleidingsteam. Vier jaar geleden was hij al goed voor brons en in Peking mocht hij de Chinese vlag dragen. Scheperkamp: 'Overal wat laten liggen' Waar in 2014 het podium op de 500 meter in Sotsji nog helemaal oranje kleurde met Michel Mulder, Jan Smeekens en Ronald Mulder, moesten de Nederlandse mannen in Peking genoegen nemen met een plek in de middenmoot. Scheperkamp bleef met zijn tijd (34,73) 0,24 seconde verwijderd van het podium. Bekijk de rit van Scheperkamp:

Scheperkamp met twaalfde tijd beste Nederlandse sprinter op 500 meter - NOS

De 21-jarige Scheperkamp ontwikkelde zich de laatste maanden stormachtig. In november maakte hij zijn wereldbekerdebuut en een maand later plaatste hij zich bij het olympisch kwalificatietoernooi met de snelste tijd (34,45) voor Peking. Vorige maand miste hij op één honderdste de Europese titel. En dat terwijl hij nog voor de opleidingsploeg van Jumbo-Visma rijdt. In zijn rit tegen de Chinees Yang Tao wist Scheperkamp zich niet opnieuw te verbeteren. Na afloop had Scheperkamp gemengde gevoelens over zijn olympische debuut. "Het was wel een goede rit, maar op de Spelen wil je een fantastische rit rijden. Dat is niet gelukt, ik heb overal wat laten liggen." Bekijk hieronder de reactie van Merijn Scheperkamp na de 500 meter in Peking.

Gemengde gevoelens bij Scheperkamp na 500 meter: 'Overal wat laten liggen' - NOS

Scheperkamp kwam 0,24 seconde tekort voor een medaille. "Ik zit er toch nog ver vanaf, maar ik mag zeker niet ontevreden zijn. Ergens knaagt het nog wel. Nu de komende jaren keihard werken om over vier jaar op het podium te staan." Verbij en Krol nog op 1.000 meter Kai Verbij, de regerend wereldkampioen op de 1.000 meter, kwam in zijn rit tegen de Russische oud-wereldkampioen Roeslan Moerasjov tot 34,87. Thomas Krol, die eerder deze week het zilver veroverde op de 1.500 meter, zag zijn race vooral als een opmaat naar de 1.000 meter. Op die afstand hoort hij vrijdag net als Verbij bij de topfavorieten voor het goud. Op de 500 meter hoopte Krol op een tijd onder de 35 seconden. Dat lukte met 35,06 net niet. Krol kreeg zijn startplek op de 500 meter in zijn schoot geworpen. Bij het olympisch kwalificatietoernooi eindigde hij niet op het podium. Omdat Dai Dai N'tab de selectie uiteindelijk niet haalde, mocht Krol zijn plek innemen.