Sportsprookje krijgt staartje: discussie over goud van Parrot, die kanker overleefde

De Canadese snowboarder Max Parrot zette een fantastische prestatie neer door drie jaar nadat hij met kanker werd gediagnostiseerd goud te pakken in Peking. In de dagen na zijn zege wordt er echter volop gediscussieerd of hij die medaille wel had moeten krijgen.

Ergens in zijn gouden afdaling op de slopestyle miste Parrot een grab. Hij pakte in een sprong zijn knie vast in plaats van zijn snowboard. En dat mag niet.

Beelden van die mislukte grab gingen al snel rond op sociale media, maar waren de jury volledig ontgaan. Geen straf dus voor Parrot, die na zijn race dolblij met zijn gouden plak op het podium stond. Hij liet de Chinees Su Yiming en zijn landgenoot Mark McMorris achter zich.