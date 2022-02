Wüst, Schouten en De Jong met trage tijd naar halve finales: 'Gewoon ondermaats'

Trage race van Wüst, Schouten en De Jong snel genoeg voor halve finales - NOS

"Het was gewoon ondermaats", reageerde Wüst balend. "Dit was echt niet best, dus we moeten onze rit analyseren. Er is nog niets verloren, maar we moeten alle zeilen bijzetten. Dat verschil met Japan en Canada is zeker schrikken." De vier tijdsnelsten plaatsten zich voor de halve finales, die dinsdag om 7.30 uur op het programma staan. Nederland rijdt dan tegen het sterke Canada. Later op die dag wordt dan ook gestreden om de medailles. In de halve finales en finale gaat het niet om tijd, maar om het verslaan van de tegenstander. Vier medailles Nederland behoort als regerend wereld- en Europees kampioen tot de titelkandidaten in Peking, samen met Canada en Japan. De Canadese vrouwen wonnen dit seizoen alle wereldbekerwedstrijden, de Japanse ploeg was voor de coronapandemie vaak oppermachtig. "We hebben het dit seizoen al veel beter gedaan en ik ben ervan overtuigd dat we het kunnen", vertelde Wüst. "Alle schakels moeten dan wel kloppen." Bekijk hieronder de reactie van Ireen Wüst, Antoinette de Jong en Irene Schouten.

Wüst, De Jong en Schouten na teleurstellende race: 'Dit is schrikken' - NOS

Daar was Schouten het mee eens. "Het moet gewoon harder, daar moeten wij alle drie scherp op zijn. We zijn een heel goed team, we kunnen beter en dat gaan we laten zien." De Nederlandse ploeg is in Peking al goed voor vier individuele olympische medailles: Wüst (1.500 meter) en Schouten (drie en vijf kilometer) veroverden samen drie keer goud, De Jong was op de 1.500 meter goed voor brons. Puntjes op de i In de kwartfinales van de ploegenachtervolging leek een nieuwe Nederlandse medaille ver weg. "Het kan echt op alle vlakken beter", vertelde De Jong. "Wij vinden dit onwijs belangrijk, maar technisch ging het niet zo lekker en ook de communicatie kan beter. We moeten echt de puntjes op de i zetten."

Irene Schouten, Ireen Wüst en Antoinette de Jong na de kwartfinales - ANP

In aanloop naar de Spelen ontstond er onrust rondom de vrouwenploeg. In een video over de schaatsploeg van onder anderen Irene Schouten en trainer Jillert Anema klonk kritiek op de rol die Wüst speelde in de ploegenachtervolging. Ook bondscoach Jan Coopmans kreeg het te verduren. Naar eigen zeggen hebben de betrokkenen daarover in Peking een "goed gesprek" gevoerd. "We hebben het uitgesproken en dan is het klaar. Het is nu ook al bijna twee weken geleden", zei de bondscoach in aanloop naar de kwartfinales. Bekijk hieronder een interview met bondscoach Jan Coopmans in aanloop naar de kwartfinales.

Bondscoach Coopmans: 'Rel rond Wüst en Schouten afgesloten' - NOS

Er staat vandaag nog een afstand op het programma in Peking. Vanaf 09.53 uur rijden de mannen de 500 meter. Thomas Krol, Merijn Scheperkamp en Kai Verbij komen namens Nederland in actie. De wedstrijd is live te zien via deze livestream of op NPO 1.