Amerikaanse snowboardveteranen Jacobellis en Baumgartner veroveren goud op cross

"Zoveel kansen krijg ik niet meer", zei de 40-jarige Baumgartner diep bedroefd, nadat hij bij de cross voor mannen al in de kwartfinales was uitgeschakeld. Hij greep op zijn vierde Winterspelen weer naast de medailles.

De 36-jarige Jacobellis pakte op haar vijfde Spelen juist haar eerste gouden plak bij de cross voor vrouwen. In 2006 viel ze nog toen ze in gewonnen positie een onnodig trucje deed.

Jacobellis klaart klus

Deze keer liep het voor Baumgartner anders af. Hij zag in de kwartfinales de Australische favorieten al sneuvelen. Zo kwam Belle Brockhoff hard ten val en werd per brancard afgevoerd.

De eerste olympische finale ooit op dit onderdeel ging tussen de VS, Canada en de twee Italiaanse duo's. In de wind en sneeuw waren de mannen eerst aan zet. Baumgartner was na een goede inhaalrace iets sneller dan Visintin.

Jacobellis mocht iets eerder starten dankzij de voorsprong van haar partner, maar zag Moioli snel passeren. In de voorlaatste binnenbocht vond ze echter alsnog haar weg naar haar tweede goud.

Baumgartner werd dankzij de winst de oudste winnaar van goud op deze Spelen.