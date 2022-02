Britse politie stuurt Johnson vragenlijst over Partygate

De Britse politie heeft Boris Johnson een vragenlijst gestuurd over zijn betrokkenheid bij feestjes en borrels op Downing Street 10 in coronatijd. De premier zal de vragen binnen een week beantwoorden, laat een woordvoerder weten. Het is niet bekendgemaakt of Johnsons echtgenote ook de lijst moet invullen. Als bewoner van de ambtswoning van haar man kan zij ook als getuige gelden.

In totaal heeft de politie de vragenlijst aan meer dan vijftig personen gestuurd. Onderzocht wordt of er in de ambtswoning coronaregels zijn overtreden in een tijd dat Groot-Brittannië in een zware lockdown zat.

Johnson wordt specifiek ondervraagd over drie data, in mei, juni en november 2020. Hij zou toen aanwezig zijn geweest bij een tuinfeest, een verrassingsfeest voor hemzelf en een afscheidsbijeenkomst voor een adviseur.

De BBC verwacht dat Johnsons verantwoording zal zijn dat de feestjes in zijn ambtwoning plaatsvonden, waardoor de grens tussen werkgerelateerde bijeenkomsten en privéafspraken kon vervagen. De premier heeft al meerdere keren gezegd dat hij niet besefte dat het om iets anders ging dan een reguliere vergadering.

Excuses

De politie onderzoekt zeker twaalf bijeenkomsten op Downing Street. Onderzoeker Sue Gray had eerder forse kritiek op de bijeenkomsten, die volgens haar nooit hadden mogen plaatsvinden. Details over de feestjes gaf zij niet, om het politieonderzoek niet te beïnvloeden.

Johnson bood in het Lagerhuis excuses aan voor 'Partygate'. Hij zei van de kritiek te hebben geleerd en zijn lessen te zullen trekken. Vijf medewerkers van Downing Street zijn inmiddels hun baan kwijt.

De politie kan Johnson een boete opleggen als hij blijkt de regels te hebben overtreden. Dat kan gevolgen hebben voor zijn politieke toekomst: veel partijgenoten overwegen de premier te laten vallen als hij straf krijgt omdat hij de regels heeft overtreden.