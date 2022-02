Truckers blokkeren Binnenhof in Den Haag bij coronaprotest

Een NOS-verslaggever ter plekke zegt dat er ongeveer twintig vrachtwagens bij het Binnenhof staan. "Het Binnenhof is afgesloten aan beide kanten. Er staan nog meer auto's in de omgeving van het Binnenhof, met Nederlandse, Brabantse en Friese vlaggen."

Vanuit verschillende plaatsen in Nederland trekken vanochtend truckers en andere voertuigen richting Den Haag. Op sociale media worden demonstranten opgeroepen naar Den Haag te komen om zich aan te sluiten bij dat protest. Hoeveel mensen gehoor geven aan de oproep is onduidelijk.

Truckers en sympathisanten hebben in Den Haag de toegang tot het Binnenhof geblokkeerd. Ze protesteren zo tegen de coronamaatregelen. De truckers doen mee aan het zogenoemde Freedom Convoy Nederland, geïnspireerd door andere 'vrijheidskonvooien' in Canada en Parijs.

Het Binnenhof in Den Haag stroomt vol‼️ 🚚🚙🚛 pic.twitter.com/NdaDfjYg82

De politie is bij het Binnenhof aanwezig, maar heeft nog niet ingegrepen bij het protest. Een woordvoerder zegt dat ze in contact staan met de truckers en de situatie in de gaten houden. De prioriteit ligt nu bij het bereikbaar houden van Den Haag en de veiligheid van niet-demonstranten, zegt de woordvoerder.

De gemeente zegt op Twitter dat deelnemers aan het konvooi die onderweg zijn naar Den Haag, hun voertuigen kunnen parkeren bij het stadion van ADO Den Haag. De binnenstad is niet bereikbaar.