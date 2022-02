Truckers blokkeren Binnenhof bij coronaprotest, politie eist vertrek

Truckers en sympathisanten hebben vanaf vanmorgen vroeg in Den Haag de toegang tot het Binnenhof geblokkeerd. Ze protesteren zo tegen de coronamaatregelen. De truckers doen mee aan het zogenoemde Freedom Convoy Nederland, geïnspireerd door andere 'vrijheidskonvooien' in Canada en Parijs.

Het verkeer naar het centrum van Den Haag wordt door de demonstratie gehinderd. De politie roept op het centrum te mijden als als dat kan.

De demonstranten zeggen te protesteren tegen coronamaatregelen als de toegangsbewijzen en mondkapjes, maar ook tegen klimaatwetten en de digitale euro. Voor morgen staat er op het Malieveld ook een demonstratie gepland van de organisatie Nederland in Verzet. Het is nu niet duidelijk of de demonstranten van vandaag zich daar bij willen aansluiten.

Vrachtwagens bij het Binnenhof

De gemeente zegt op Twitter dat mensen die onaangekondigd demonstreren bij het Binnenhof worden verwezen naar het Malieveld. Voertuigen worden verwezen naar het stadion van ADO. "Tegen het negeren van aanwijzingen van de politie en het overtreden van verkeersregels zal worden opgetreden", aldus de gemeente.

Vanuit verschillende plaatsen in Nederland trekken vanochtend truckers en andere voertuigen richting Den Haag. Op sociale media worden demonstranten opgeroepen naar Den Haag te komen om zich aan te sluiten bij dat protest. Hoeveel mensen gehoor geven aan de oproep is onduidelijk.

Zo zag de situatie er eerder vanochtend uit: