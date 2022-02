Burgemeester ontbindt truckersprotest Den Haag, deelnemers vertrekken

"We zijn hier voor het volk in de breedste zin van het woord", vertelt een van de organisatoren van het protest:

De politie had alle deelnemers gewaarschuwd om te vertrekken voor 15.30 uur. Het lijkt erop dat het bevel wordt opgevolgd. Rond 16.00 uur was de blokkade op het Buitenhof opgeheven. Ook langs de Hofvijver stonden toen geen vrachtwagens meer.

De burgemeester heeft de demonstratie die vanochtend begonnen was bij het Binnenhof in Den Haag ontbonden. "De politie vordert deelnemers weg te gaan. Mensen die hieraan geen gehoor geven, riskeren aanhoudingen en boetes. Ook kunnen kosten van het wegslepen van voertuigen in rekening worden gebracht", zegt de gemeente op Twitter .

De demonstranten doen mee aan het zogenoemde Freedom Convoy Nederland, geïnspireerd door andere 'vrijheidskonvooien' in Canada en Parijs.

De gemeente had de deelnemers aan de demonstratie eerder verwezen naar het Malieveld. Een deel van de deelnemers is daarnaartoe gegaan, maar nu moeten ze ook daar vertrekken. Een woordvoerder zei eerder dat de gemeente het vertrek van de demonstranten "weloverwogen" wil aanpakken. "Het is mooi weer, met veel winkelend publiek op de been. We willen wel heel nadrukkelijk dat ze weggaan."

Door naar Brussel

Het verkeer naar het centrum van Den Haag wordt door de demonstratie gehinderd. De politie roept op het centrum te mijden als als dat kan. Door de demonstratie, meldt openbaar vervoerder HTM op Twitter, dat er meerdere bus- en tramlijnen moeten omrijden.

Voor morgen staat er op het Malieveld ook een demonstratie gepland van de organisatie Nederland in Verzet. In chatgroepen werd eerder gezegd dat een deel van de demonstranten daarvoor in Den Haag zou blijven en een ander deel naar Brussel trekt om het protest daar voort te zetten, zoals demonstranten in Parijs dat ook willen doen.

In gesprek met de NOS zeggen demonstranten het wel lang te kunnen uithouden in Den Haag. Ze hebben eten en drinken meegenomen: