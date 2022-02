'Nederlandse' Staal verliest met Canada ijshockeyklassieker van VS

In de poulefase van het olympisch ijshockeytoernooi hebben de Verenigde Staten goede zaken gedaan. De kraker tegen rivaal Canada werd met 4-2 gewonnen.

De nationale ploegen en sporters van de Verenigde Staten en Canada komen elkaar op de Spelen tegen in talloze sporten, maar nergens is de rivaliteit zo groot als in het ijshockey. Dat gaat al terug tot de Spelen van 1920 in Antwerpen, toen ijshockey voor het eerst op het olympische programma stond.

In de decennia daarna hadden de VS en Canada in de Sovjet-Unie nog een gemeenschappelijke sportieve (en politieke) vijand, maar na de val van de Sovjet-Unie viel die spanning een beetje weg en nam de onderlinge rivaliteit flink toe.

De Noord-Amerikanen troffen elkaar voor het laatst op olympisch niveau op de Spelen van 2014, in Sotsji. In de halve finale was het toen Canada dat zegevierde.

Nederlandse roots

In Peking begon Canada voortvarend. Binnen twee minuten lag de puck in het doel, nadat veteraan Mat Robinson de Amerikaanse doelman door de benen gepasseerd had.

Het voorwerk bij die goal kwam van Eric Staal. De ervaren sterspeler heeft Nederlandse roots: hij is de achterneef van Johannes Post, de leider van het ondergrondse verzet in Noord-Nederland.