Zelfs tekorten bij 'populaire' banen als beveiliger of in de kinderopvang

Het percentage onvervulbare vacatures is in bepaalde beroepen in een jaar tijd omhoog geschoten:

Het gaat om banen als arbeidsbemiddelaar en objectbeveiliger of in de kinderopvang. Dat zijn traditioneel beroepen waar tot nu toe altijd meer sollicitanten waren dan banen: werkgevers hadden het dus voor het uitkiezen. Maar nu is er ook daar nauwelijks meer iemand te vinden.

Het tekort op de arbeidsmarkt is zo ver opgelopen dat zelfs vacatures voor voorheen 'populaire' banen niet meer in te vullen zijn. Dat concludeert ABN Amro op basis van cijfers van het UWV en CBS. "Het is echt een nieuw fenomeen dat we niet eerder zagen", zegt hoofdeconoom Sandra Phlippen.

Big Quit

Het doet denken aan iets wat in Amerika de Great Resignation of The Big Quit is gaan heten: een recordaantal mensen nam daar ontslag om wat anders te gaan doen. "Het zou kunnen zijn dat er zoiets gaande is", zegt Phlippen. "Maar in Nederland zien we wel dat mensen nog aan het solliciteren zijn, alleen zijn er veel meer vacatures door de goed draaiende economie."

Niet alleen biedt dat onderhandelingskansen voor mensen in zo'n baan, het geeft volgens Phlippen ook goede opties voor de naar schatting miljoen Nederlanders die thuiszitten. "Heel lang zaten werkgevers niet om hen te springen, maar dat is nu anders. Het kan heel veel overheidsbestedingen schelen die normaal gaan naar sociaal participatiebeleid. Niets is zo effectief als een wanhopige werkgever."

Wanhopig zijn ze nog niet bij beveiligingsbedrijf Westvlietbewaking, maar directeur Mark Zwienenberg heeft in de 33 jaar dat hij in de beveiliging zit nog nooit zo'n tekort meegemaakt. Hij stelde zelfs voor het eerst een startbonus in, maar dat hielp weinig: