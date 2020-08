Orkaan Laura op weg naar VS flink in kracht gegroeid

De tropische storm Laura die het afgelopen weekend mensen het leven kostte en overlast veroorzaakte in de Dominicaanse Republiek en Haïti, is uitgegroeid tot een orkaan en onderweg naar de VS.

Het gaat nu nog om een orkaan van categorie 2, maar die neemt boven het diepe en warme water van de Golf van Mexico snel in kracht toe tot een orkaan van de vierde categorie, verwacht het Amerikaanse orkaancentrum NHC.

Laura koerst af op Louisiana en het oosten van Texas en als die daar aan land komt, heeft de orkaan zich ontwikkeld tot een levensbedreigende stormvloed, met extreme wind en overstromingen, zegt het NHC.

Tussen Houston en New Orleans door

De orkaan ligt nu nog boven de Golf van Mexico, op zo'n 500 kilometer van de kust van Louisiana, en verplaatst zich met ongeveer 25 kilometer per uur naar het noorden. De wind waait er 175 kilometer per uur en soms met nog hardere windstoten.

Verwacht wordt dat de orkaan vannacht aan land komt ten zuidoosten van de stad Lake Charles in Louisiana. Sinds gisteren worden daar al voorzorgsmaatregelen getroffen en zijn mensen geëvacueerd.

Laura trekt precies tussen de grote steden Houston en New Orleans door en zal ook de kustplaats Galveston, vlak bij Houston, niet raken, verwachten Amerikaanse meteorologen.

In Haïti veroorzaakte Laura dit weekend veel schade. Steden en dorpen kwamen blank te staan en er overleden twintig mensen.