Gewonden en arrestaties na steekpartijen Dordrecht

In Dordrecht zijn meerdere mensen gewond geraakt bij twee steekpartijen die kort na elkaar plaatsvonden. Volgens de politie hadden de incidenten met elkaar te maken. Een onbekend aantal verdachten is opgepakt.

De politie kreeg rond 01.00 uur een melding dat er was gestoken op de Dr. L.L. Zamenhoflaan. Een kwartier later was er een nieuw steekincident op het Koningspleinhof, ongeveer een kilometer verderop.

Onbekend is nog hoeveel mensen bij de incidenten betrokken waren. Wel duidelijk is dat drie van de gewonden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Ze zouden niet in levensgevaar zijn. De andere gewonden zijn ter plaatse behandeld door ambulancepersoneel.

De politie onderzoekt wat de aanleiding was voor de steekpartijen. Twee auto's zijn in verband met het onderzoek weggesleept.