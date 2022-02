Nederlandse vrouw eist schadevergoeding Britse marine om verkrachting

Een Nederlandse vrouw die als matroos werkte voor de marine stapt naar de rechter in het Verenigd Koninkrijk. Ze stelt de Britse marine aansprakelijk voor de emotionele schade die ze opliep nadat ze zou zijn verkracht door een Britse officier.

De vrouw werkte op de mijnenjager Willemstad, die deelnam aan een NAVO-missie. Tijdens een carnavalsfeest voor alle bemanningsleden van de schepen die betrokken waren bij de missie, in 2020 in de haven van Oslo, zou ze zijn verkracht in een bezemkast.

De advocaat van de 21-jarige vrouw, Michael Ruperti, zegt tegen Trouw dat er na twee jaar nog altijd geen schot zit in de zaak. Hij noemt dat "een tweede trauma" voor het slachtoffer. De vrouw stapt naar de Britse rechter omdat ze een schadevergoeding wil. Ook wil ze dat de Britse marine erkent dat er fouten zijn gemaakt in haar zaak.

Volgens de advocaat toont haar verhaal aan dat vrouwelijke militairen die het slachtoffer zijn van zedendelicten tijdens internationale missies een slechte rechtspositie hebben.