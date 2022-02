NASA publiceert eerste beelden nieuwe ruimtetelescoop

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA heeft de eerste beelden vrijgegeven die zijn gemaakt door de James Webb-ruimtetelescoop. Op de beelden zijn meerdere kanten van een ster te zien. De kwaliteit is niet optimaal doordat de spiegels nog niet zijn uitgelijnd.

De beelden laten achttien hoeken zien van HD 84406, een ster uit de Grote Beer. Voor die ster is gekozen omdat hij zich in de buurt van de telescoop bevindt en bovendien vrij fel is.

Ondanks de vaagheid van de beelden is NASA blij met het eerste concrete wapenfeit van de James Webb-telescoop, die eind december werd gelanceerd. Het is een startpunt om de spiegelsegmenten uit te lijnen, zegt de ruimtevaartorganisatie. De hoop is dat volgende maand de eerste enkele foto van de ster kan worden genomen.

De James Webb is de opvolger van de beroemde ruimtetelescoop Hubble en bevindt zich inmiddels op zo'n 1,6 miljoen kilometer van de aarde. De telescoop moet onder meer gaan speuren naar verre sterrenstelsels en naar tekenen van leven in de ruimte.