'Er zijn veel vragen en Van der Sar is onzichtbaar, onbegrijpelijk'

"Ik denk dat vanuit de informatie die we nu voorbij hebben zien komen, dat daar wel de conclusie uit getrokken kan worden dat die sfeer er niet was", zegt oud-international Leonne Stentler, die zelf van 2012 tot en met 2015 bij de Ajax Vrouwen speelde.

"Ik neem aan dat iedereen verwacht dat de hoofdverantwoordelijke klaar staat om de vragen te beantwoorden. En als hij het niet is, dan iemand van de rvc. In ieder geval niet de trainer, die daar niet voor is aangesteld."

"Ik denk dat er een voetbalcultuur is die vruchtbare grond is voor grensoverschrijdend gedrag. Het heeft ermee te maken dat het een mannenwereld is, waarin vrouwen steeds meer meedoen", aldus Stentler.

"Ik kan me voorstellen dat daar oorzaken te vinden zijn in grensoverschrijdend gedrag, maar dit is wel van een andere orde. Het gaat om een directielid dat zo naar zijn werknemers toe is."

De plank misslaan

Stentler is kritisch op een zin in het persbericht dat Ajax zondagavond op de eigen website plaatste. Daarin werd het nieuws bekendgemaakt dat Overmars was opgestapt. In het persbericht stond onder meer de zin: 'Marc is waarschijnlijk de beste voetbaldirecteur die Ajax gehad heeft.'

"Die zin vind ik niet passend. Ik vind dat je hiermee de plank misslaat", zegt Stentler. "Je bent ook een goede directeur als je goed met je werknemers omgaat. En dat is niet het geval."