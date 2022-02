Toch geen Nederlands paspoort voor aantal 'generaal-pardonners'

Nog steeds lukt het mensen niet om de Nederlandse nationaliteit te bemachtigen, ook al kregen ze in 2007 een verblijfsvergunning via een generaal pardon. Zij krijgen bij de aanvraag om Nederlander te worden, te horen dat er nog twijfels zijn over hun identiteit. Of ze voldoen niet aan de huidige inburgeringseisen. Dit gebeurt ondanks de aanpassing van de regels, die dat zouden moeten verhelpen.

In 2007 kregen ruim 28.000 migranten in één keer te horen dat ze toch in Nederland mochten blijven. Het ging om mensen die vaak al in de jaren 90 naar Nederland waren gekomen en nog steeds in een asielprocedure zaten. Vanwege nieuwe asielwetgeving kregen zij daarom allemaal een verblijfsvergunning.

'Tweederangsburgers'

Maar die verblijfsvergunning gaf niet automatisch recht op het Nederlanderschap. Daarvoor moest de aanvrager aan een aantal voorwaarden voldoen, zoals het overleggen van geboortepapieren. Ruim 8000 van hen is dat niet gelukt. Zij konden geen geldig paspoort of geboorteakte overleggen, bijvoorbeeld omdat ze niet naar hun geboorteland durfden te reizen, of omdat de lokale autoriteiten niet meewerkten.

Onder anderen misdaadverslaggever Peter R. de Vries riep politici vorig jaar op deze mensen niet langer als "tweederangsburgers" te behandelen. Als ze gewoon in Nederland mogen verblijven, kan het Nederlanderschap hun toch niet worden geweigerd, was de redenering.

Ook een meerderheid in de Tweede Kamer dwong toenmalig staatssecretaris Broekers-Knol om aan deze situatie een einde te maken. Er kwam per 1 november een nieuwe regeling om het alsnog mogelijk te maken voor deze groep om Nederlander te worden. De documentatie-eis werd geschrapt en mensen hoeven niet meer verplicht afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit. Die versoepeling werd eerder in 2021 al ingevoerd voor de ongeveer 2000 minderjarigen uit de groep.

320 paspoorten verstrekt

Van de ruim 8000 vergunninghouders die sinds de versoepeling een Nederlands paspoort konden aanvragen, hebben tot 1 januari van dit jaar 1670 mensen dat gedaan. Dat laat het ministerie van Justitie en Veiligheid weten. Daarvan hebben 320 aanvragers inmiddels de Nederlandse nationaliteit.

Uit de eerste resultaten blijkt ook dat tot nu toe circa tien mensen opnieuw te horen hebben gekregen dat ze toch geen Nederlander kunnen worden. Staatssecretaris voor asielzaken Eric van der Burg vindt dat goed uit te leggen. "Als iemand zegt uit land X te komen en de IND denkt uit land Y, dan is dat een probleem. En dat is in het grootste deel van de afwijzingen het geval", aldus de staatssecretaris.