Fotograaf Bart Maat wint Zilveren Camera voor foto 'functie elders'

Fotograaf Bart Maat heeft de Zilveren Camera gewonnen voor een foto die hij vorig jaar nam van toenmalig minister Ollongren (D66), met daarop de beruchte woorden 'functie elders' over het Kamerlid Pieter Omtzigt. De prestigieuze prijs voor fotojournalistiek werd uitgereikt in Hilversum.

De freelancer Maat maakte de foto eind maart op het Binnenhof in Den Haag, voor het persbureau ANP. Toen was het formatieproces in volle gang na de Tweede Kamerverkiezingen. Ollongren moest snel vertrekken van het Binnenhof, nadat bij haar een coronabesmetting was vastgesteld.

Doordat haar papieren niet waren afgeschermd, was op de foto's te lezen dat er onder meer gesproken was over een andere functie voor het kritische CDA-Kamerlid Omtzigt. Daardoor ontstond zo veel ophef dat het formatieproces flink vertraagd werd.

'Juiste moment op juiste plek'

"De fotograaf stond op het juiste moment op de juiste plek", zo licht de jury zijn keuze toe, "en veroorzaakte naast een politieke crisis die de formatie maanden vertraagde, ook een discussie over de huidige bestuurscultuur. Bij het horen van de woorden 'functie elders' zullen velen ook over een aantal jaar nog deze foto op hun netvlies hebben staan. Daarom is dit beeld verkozen als de foto van het jaar 2021."

De Zilveren Camera wordt sinds 1949 toegekend aan een Nederlandse fotograaf die de beste persfoto (of -serie) van het jaar heeft gemaakt. Vorig jaar won Kees van de Veen, met een fotoserie van een coronapatiënt.