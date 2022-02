Volendam steviger op kop, profiteert van missers Jong Ajax en Emmen

Intussen werd die andere concurrent, Jong Ajax, in Rotterdam met 6-2 afgedroogd door Excelsior, dat de eerste zege na de winterstop boekte. Met twee goals was Dallinga - hij maakte al 27 goals in 26 wedstrijden - de grote man bij Excelsior.

Na rust kwam de koploper toch weer snel op voorsprong en gaf die niet meer weg. Aanvoerder Mirani zag de bal uit een corner in het vijfmetergebied voor zijn voeten vallen. Held van de avond was de Servische keeper Filip Stanković. Hij stopte een penalty en hield de zekere 2-2 tegen.

Nummer vier ADO Den Haag had thuis tegen laagvlieger MVV een moeilijke avond. Al na een half uur keek Den Haag tegen een 0-2 achterstand aan. Spits Thomas Verheydt legde wel zijn twintigste van het seizoen erin, maar daarna viel al snel de 1-3. Toshio Lake was met een goal en een assist de belangrijkste man aan de kant van MVV.

Verder won Eindhoven vrijdagavond bij TOP Oss alweer voor de vijfde keer op rij. Daar veranderde de fraaie omhaal van Oss-aanvaller Kay Tejan niets aan.

Onrust in Dordrecht na penalty

In Dordrecht bleef het nog even onrustig nadat de scheidsrechter Joey Kooij de Graafschap in de laatste minuut wel erg makkelijk een penalty had gegeven, die de 2-2 opleverde. En in een gevecht in het rechterrijtje bleven Helmond Sport en Telstar (met tien man) steken op 0-0.

Zondag staan NAC-Den Bosch en VVV Venlo-Roda JC op het programma. Maandag gaat Jong Utrecht op bezoek bij Jong PSV.