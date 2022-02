Auger-Aliassime verslaat Norrie en volgt Tsitsipas naar laatste vier Ahoy

Het ABN Amro-toernooi wordt tot en met zondag gehouden in Ahoy Rotterdam. De halve finales (zaterdag) en finale (zondag) zijn live te zien op NOS.nl en in de NOS-app.

Auger-Aliassime versloeg de Brit Cameron Norrie met 7-5, 7-6 (4). Norrie had de drie onderlinge duels met de Canadees verloren en moest een list verzinnen om aan de verwoestende forehands van Aliassime te ontkomen.

Hij koos voor tempowisselingen en bewust halfcourt geslagen ballen. Dankzij die tactiek hield hij lang gelijke tred in de eerste set, die hij wel verloor. In de tweede set kwam Norrie een break voor, maar in zijn servicegames had hij het lastig. Aliassime kwam langszij bij 4-4 en bleef het koelst in de tiebreak.

Tsitsipas hoeft niet diep te gaan

De als eerste geplaatste Tsitsipas had geen kind aan de Australische Alex De Minaur: 6-4, 6-4. De Australiër had in de onderlinge vijf duels met Tsitsipas twee keer een set gewonnen. Dat zat er in Rotterdam geen moment in.

Tsitsipas wandelde door zijn eigen opslagbeurten heen, spreidde uitstekend en haalde de punten geregeld binnen met zijn enkelhandige backhand.