Prachtaanval met Sierhuis als eindstation helpt Heracles langs FC Utrecht

Heracles Almelo heeft in een wedstrijd met twee gezichten afgerekend met FC Utrecht. Na een saaie eerste helft kwam het duel tot leven na rust. Dankzij een doelpunt van Kaj Sierhuis na een aanval over veel schijven bleven de drie punten in Almelo: 1-0.

Door de zege stijgt Heracles, dat vier duels op rij niet had gewonnen, flink op de ranglijst. Het neemt (voorlopig) afscheid van de vijftiende plaats en staat twaalfde. FC Utrecht blijft zevende.

"Deze wedstrijd stond voor ons in het teken van laten zien dat we de baas konden zijn. Daar hoort veel strijdkracht en lef bij", vertelde Sierhuis na afloop. "Je weet dat Utrecht een moeilijke ploeg is om tegen te spelen. Iedereen heeft het uitstekend gedaan. Heel fijn dat je loon naar werken krijgt."

Eerste helft om bij in slaap te vallen

Bij Utrecht moest de tandem Anastasios Douvikas-Henk Veerman voor doelpunten zorgen. Dat gebeurde vorige week nog met succes tegen SC Cambuur (3-2 winst). Veerman viel in, Douvikas maakte er vervolgens twee en gaf de assist bij de goal van Veerman.

In Almelo, waar Utrecht vorig jaar met 4-1 verloor na een hattrick van Rai Vloet, was er in de eerste helft weinig te merken van de scoringsdrang van het aanvalsduo. Utrecht was inspiratieloos, loste geen enkel schot op het vijandelijke doel en had geluk dat het spel bij Heracles niet veel beter was.