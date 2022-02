EU wil met conferentie over de toekomst dichter bij burgers komen

Hoe komen de in veel ogen abstracte Europese Unie en haar instituties dichter bij de burger? Vandaag en komend weekeinde wordt daar tijdens de zogenoemde Conferentie over de Toekomst van Europa in Maastricht volop over gepraat. Zo'n 200 mensen uit de verschillende EU-lidstaten zijn in Limburg bijeen om te discussiëren over grote Europese thema's. Aan de conferentie is weinig ruchtbaarheid gegeven. Hoewel het doel is om het gat tussen de Europese instituties en de burger te verkleinen lijkt de EU zich vooral zorgen te maken dat de conferentie een mislukking wordt.

Wat is de Conferentie over de Toekomst van Europa? De Conferentie over de Toekomst van Europa is een initiatief van de EU om burgers meer te betrekken bij de besluitvoering. Sinds mei vorig jaar zijn er een aantal bijeenkomsten georganiseerd waar mensen uit heel Europa aan konden meedoen. Er wordt gesproken over grote Europese thema's zoals migratie, klimaat en de rechtsstaat. De conferentie is geïnspireerd op de burgerpanels die de Franse president Macron organiseerde na de vele demonstraties van de 'gele hesjes'. In totaal doen zo'n 800 mensen uit de 27 lidstaten mee aan de fysieke conferentie. Uit Nederland komen 32 deelnemers. Er is ook een digitaal platform opgetuigd waar burgers hun mening kunnen delen.

De EU heeft in totaal meer dan 17 miljoen euro gestoken in het project. Vorig jaar zijn er meerdere bijeenkomsten geweest met soortgelijke burgerpanels als in Maastricht. Vooraf bestond de vrees dat de panels vooral een feestje zouden worden voor mensen die sowieso al positief waren over de EU. Een onderzoeksbureau moet ervoor zorgen dat de mensen die meedoen een goede afspiegeling zijn van de samenleving. Mensen die niet tevreden zijn over de EU zijn dus ook welkom. Het realiseren van die gewenste afspiegeling lijkt slechts gedeeltelijk gelukt. Hoewel de panelleden verschillen in leeftijd en afkomst blijken de meesten bijvoorbeeld hoogopgeleid te zijn.

De conferentie over de Toekomst van Europa in Maastricht - NOS/ Luc de Klerk