Boetes, sluitingen? Nachtleven zet actie door: 'Dit kan niet meer zo'

Al bijna twee jaar is dansen in een nachtclub niet mogelijk vanwege de coronamaatregelen. En voor veel clubs is de maat nu vol. Komend weekeinde openen ze in het hele land hun deuren onder het motto 'De nacht staat op'. Burgemeesters tonen begrip, maar handhaven wel en dreigen soms met tienduizenden euro's boete. Een van de deelnemers aan het protest is poppodium 013 in Tilburg. Samen met zes andere clubs in de stad is daar zaterdagavond de anderhalve meter afstand niet verplicht en hoeven bezoekers geen mondkapjes op. De avond begint om 21.00 uur, maar de clubs zijn niet van plan een uur later al te sluiten. De directeur van 013 legt in onderstaande video uit waarom hij de versoepelingen niet afwacht en nu al de deuren opent:

Boete of niet, Club 013 gaat open: 'Het was in 1 minuut uitverkocht' - NOS