Binnenkort weer vaker naar kantoor, maar thuiswerken is blijvertje

Werkgevers met veel kantoorpersoneel verwachten dat die ook meer naar kantoor komen als volgende week het thuiswerkadvies wordt ingetrokken. Maar de hele week weer op kantoor werken, zal niet snel meer gebeuren. Dat blijkt uit een rondgang van de NOS.

50/50

Bij ING werken bijna alle medewerkers nu vanuit huis. "Als het thuiswerkadvies vervalt, heeft hybride werken onze voorkeur", aldus een woordvoerder van de bank. "Uitgangspunt is dat medewerkers gemiddeld maximaal 50 procent op kantoor werken en 50 procent vanuit huis. Maar zolang de anderhalve meter van kracht is, kan slechts 30 procent van onze werkplekken worden gebruikt."

Ook Rabobank, ABN Amro en Volksbank zeggen dat het een mix van thuis en op kantoor wordt. "Uitgangspunt is zoveel mogelijk digitaal werken", aldus een Rabobank-woordvoerder. "Daarnaast is er ruimte om naar kantoor te komen voor zaken die je beter fysiek kan doen, zoals brainstormen, teambuilding, etc."

"Allemaal tegelijk naar kantoor, dat wordt moeilijk", zegt een ABN Amro-woordvoerder. "We verbouwen nu ons grote kantoor in Amsterdam Zuidoost, dus daarvoor is er te weinig plek. Maar het gaat heel goed nu met het thuiswerken, veel mensen vinden het ook fijn."

'Jonge werknemer wil kantoorervaring'

"We kijken wel echt uit naar versoepelingen", zegt Patrick van Oppen, directeur van de Amsterdamse vestiging van advocatenkantoor Loyens & Loeff. "De thuiswerkregels voelen echt wel als een beperking." Medewerkers van het kantoor op de Zuidas werken nu gemiddeld zo'n vier dagen per week thuis en een dag op kantoor. "Het gaat straks allemaal in goed overleg, maar ik denk dat over twee weken het rond de drie dagen op kantoor zal zijn", aldus Van Oppen.

"Vooral jongere mensen hebben behoefte om naar kantoor te komen, die kunnen ook leren van het samenwerken met meer ervaren collega's. Als je net bij ons bent begonnen en na een jaar pas een paar keer op kantoor bent geweest, is dat toch een andere beleving dan de reguliere kantoorervaring."

Niet terug naar 'voor corona'

Bij verzekeraar Achmea wordt nu grotendeels thuisgewerkt. "Uiteindelijk gaan we werken waar we onze werkzaamheden het beste kunnen doen", aldus een woordvoerder. "Concentratiewerk en individuele werkzaamheden thuis, en naar kantoor voor samenwerking, creatie, reflectie, afstemming, plannen maken en elkaar ontmoeten. We verwachten dat dat gemiddeld ongeveer 50/50 uit zal pakken, maar dat zal in praktijk moeten blijken."

Een woordvoerder van zorgverzekeraar VGZ zegt dat het bedrijf niet zal teruggaan "naar de situatie van voor corona". Ook bij VGZ wordt deels thuiswerken de norm, net als bij de gemeente Amsterdam.

"Medewerkers maken in goed overleg afspraken met hun leidinggevende en collega's hierover. Dat hangt af van het soort werkzaamheden en persoonlijke voorkeuren", laat de gemeente weten.

Recht op thuiswerken?

Bevraagde wekgevers zeggen dus dat de keuze voor kantoor of thuis vooral in overleg zal worden gemaakt. Maar wat als de werkgever de werknemer tegen zijn zin in vraagt alsnog naar het kantoor te komen?

"Je hebt als werknemer geen recht op thuiswerken dat je kunt afdwingen", zegt arbeidsrechtadvocaat Hendarin Mouselli. "Een werkgever heeft een instructierecht, dus die mag de standplaats van de werknemer bepalen."

Dus tot het recht op thuiswerken in de toekomst mogelijk in een wet wordt geregeld, zal een werknemer zich erbij moeten neerleggen als de baas hem vraagt naar het kantoor te komen, denkt Mouselli.

Kabinetsvisie thuiswerken

Minister Van Gennip van Sociale Zaken vindt de verdeling tussen thuis en kantoor vooral een kwestie waarover organisaties van werkgevers en werknemers en brancheverenigingen moeten overleggen.

Ze zei vanochtend dat ze zich kan voorstellen dat het in de nieuwe situatie 'fiftyfifty' wordt. Volgens haar is dat een "gezonde balans". Het kabinet komt ook nog met een eigen visie op de toekomst van thuiswerken.

In de file?

Het is afwachten of meer naar kantoor gaan ook meer files of geprop in treinen in de ochtend- en avondspits betekent. Bij Loyens & Loeff zijn ze flexibeler geworden als het gaat om kantoortijden.

"Het automatisme van 09.00 uur op kantoor is minder. Mensen zullen vaker zeggen: die eerste twee telefoontjes doe ik thuis en dan ga ik wat later naar kantoor om de drukte te ontlopen", zegt Patrick van Oppen van het advocatenkantoor.