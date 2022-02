Vandaag in Peking: kansen voor Nederland en niet alleen op de schaatsbaan

Na de eerste twee heats van vrijdagnacht staat skeletonster Bos op de zesde plek in de tussenstand. De winnares van de wereldbeker maakte in de eerste afdaling een paar stuurfoutjes die haar duur leken komen te staan.

Op dag 8 van de Olympische Winterspelen in Peking zijn er opnieuw medaillekansen voor Nederland. Skeletonster Kimberley Bos lijkt vanaf 13.20 uur de grootste kans te maken op een medaille, al moet ze in de derde en vierde run nog wel een achterstand goedmaken.

Skeletonster Bos herstelt zich in tweede run en heeft medaille weer in zicht - NOS

Zaterdag om 13:20 uur is de derde run en om 14.50 uur valt de beslissing in de vierde en laatste run.

Een uitgelezen moment, kortom, om een definitieve streep te zetten door de berichten over onrust binnen de vrouwenploeg, waar kort voor de Spelen nog het nodige over te doen was.

'Frenkie' op de 500 meter

Om iets voor 10.00 uur schakelen we naar de 500 meter schaatsen bij de mannen, waar Merijn Scheperkamp, Thomas Krol en Kai Verbij om de medailles strijden.

Krol komt al vroeg in actie op de 500 meter. De winnaar van olympisch zilver op de 1.500 meter rijdt in rit 3 tegen Jeffrey Rosanelli uit Italië. Scheperkamp komt in rit 8 uit tegen de Chinees Tao Yang. Verbij neemt het in de daaropvolgende rit op tegen de Rus Roeslan Moerasjov.

Scheperkamp, de olympische debutant, verraste vriend en vijand door zich dankzij een ijzersterk OKT te plaatsen voor Peking. De jonge sprinter, bijgenaamd 'Frenkie', staat er relaxed in. De 21-jarige heeft op de 500 meter alles te winnen en niets te verliezen.