Kamerleden willen opheldering over bemoeienis ministerie met OMT-advies

Kamerleden willen uitleg van het kabinet na publicaties van Nieuwsuur, waaruit blijkt dat het ministerie in het begin van de coronacrisis meerdere keren probeerde tekstuele wijzigingen in conceptadviezen van het OMT aan te brengen - en daar ook in slaagde.

"Dit ziet er niet bepaald fraai uit. De onafhankelijkheid van het OMT is van groot belang. Uiteraard wil ik hier extra tekst en uitleg over", zegt Joba van den Berg (CDA).

De SP, PvdA, GroenLinks, de PVV en JA21 zeggen te vrezen dat bemoeienis van het ministerie het vertrouwen in de overheid beschadigt. "Zeker omdat het kabinet zich voortdurend verschuilt achter de adviezen van de experts, het OMT dus, waaraan ze - zo blijkt uit onderzoek van Nieuwsuur- zelf hebben meegeschreven", zegt Lisa Westerveld (GroenLinks).