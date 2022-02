Biden: 7 miljard Afghaanse tegoeden naar nabestaanden 9/11, hulporganisaties

De Amerikaanse president Biden gaat 7 miljard dollar aan Afghaans geld verdelen tussen nabestaanden van de aanslagen in New York in 2001, en hulporganisaties die in Afghanistan actief zijn. Het Witte Huis maakte vandaag bekend dat Biden daartoe een decreet heeft ondertekend.

Het geld van de Afghaanse overheid, omgerekend ongeveer 6,14 miljard euro, was gestald bij de Amerikaanse centrale bank in New York, toen afgelopen zomer de Afghaanse regering ten val werd gebracht door de Taliban. Het is zeer ongebruikelijk dat de Amerikaanse regering geld dat in de VS is ondergebracht confisqueert van een andere regering.

De New York Times meldt op gezag van bronnen binnen de Amerikaanse regering dat het niet alleen gaat om een geldbedrag, maar ook om onder meer goud en obligaties. De reserves werden opgebouwd tussen 2001 en 2021, de periode dat de Amerikaanse en Afghaanse regeringen samenwerkten. Het was volgens een voormalige Amerikaanse topambtenaar in Afghanistan bedoeld als appeltje voor de dorst, mocht de Afghaanse regering in geldnood komen.

Claim van de Taliban

De nieuwe regering in Kabul claimde vorig jaar al snel na de machtsovername het in de VS ondergebrachte geld, maar zonder succes: de regering-Biden erkent de Taliban niet als legitieme machthebbers, en anti-terrorismewetgeving verbiedt het overmaken van geld naar de beweging.

Het geld werd de afgelopen maanden geclaimd door een groep nabestaanden van mensen die hun leven verloren bij de aanslagen in New York, nu ruim 20 jaar geleden. De aanslagplegers van Al-Qaeda werden destijds gefaciliteerd door de Taliban-regering in Kabul, voor de nabestaanden reden om het geld nu op te eisen als smartegeld. Biden heeft besloten om de helft van het bedrag, 3,5 miljard dollar, als genoegdoening te gebruilken.

Aan de andere kant staat de Amerikaanse regering onder grote druk van het eigen Congres en hulporganisaties om iets te doen tegen de hongersnood en ander leed dat volgde op de inname van Afghanistan door de moslimextremisten.

Bijna alle Afghanen lijden honger

Voor de val van Kabul was Afghanistan grotendeels aangewezen op buitenlands hulpgeld, en dat is nu weggevallen. Ook de meeste buitenlandse reserves werden bevroren. De regering in Kabul wordt door vrijwel geen enkel land erkend. Het gevolg is dat de economie is ingestort en op heel veel plekken is gebrek aan voedsel.

Een deel van de nabestaanden van de aanslagen uit 2001 vindt het daarom ongepast dat de bevroren tegoeden in New York nu aan hen worden uitbetaald. "Ik kan me geen groter verraad voorstellen dan het Afghaanse geld nu aan 9/11-families over te maken", zo zegt Barry Amundson tegen de New York Times. Hij verloor zijn broer bij de aanslag op het Pentagon, in de buurt van Washington DC.

"Ik vrees dat de inbeslagname van dit geld er nu voor gaat zorgen dat onschuldige Afghanen het slachtoffer worden. En ze hebben al zo veel geleden."