Nederlandse Netflix-film ANNE+: 'Iets positiefs voor jonge queers'

De serie en film vertellen het verhaal van een jonge queer vrouw in Amsterdam en haar vriendengroep. Thema's als vriendschap en liefde komen aan bod, maar wie ANNE+ kijkt heeft al snel door: genderidentiteit en seksuele identiteit spelen een belangrijke rol. Anne is bijvoorbeeld bevriend met haar ex, Lily, en met het homostel Teun en Max. Ook leert ze Doris kennen, een trans man midden in zijn transitie.

De afleveringen verschenen na een succesvolle crowdfundingsactie op Youtube, onder de vlag van omroep BNNVARA. Cast en crew werkten vrijwillig mee, later meldde Netflix zich als koper. "Toen gingen we vrijwel meteen praten over een vervolg. Zij zagen een film heel erg zitten, wij hadden er nog niet eens aan gedacht", vertelt actrice Hanna van Vliet. Van Vliet nam de hoofdrol op zich en was nauw betrokken bij het maakproces.

190 landen en ondertiteld in 32 talen, maar toch gewoon in Nederland gefilmd. Zelden rolt streamingdienst Netflix een Nederlandse productie zo groot uit. Toch kunnen abonnees van overal ter wereld vanaf vandaag ANNE+ bekijken, een Nederlandse film over het liefdesleven van de twintiger Anne in Amsterdam.

Mediawetenschapper Linda Duits (Universiteit Utrecht) is niet verbaasd dat Netflix aanklopte. "Lhbtq-representatie staat in de belangstelling. Dat heeft te maken met het verhoogd activisme in de samenleving. We zien een opleving van het feminisme en antiracisme, die bewegingen zetten sterk in op identiteit. Dit onderwerp hoort er ook bij."

Niet alleen maar trauma

Toch was het voor Van Vliet belangrijk dat de serie niet alleen focuste op het lhbtq-zijn. "Onnadrukkelijke representatie", noemt ze dit. Van Vliet: "Er zitten veel verschillende soorten queerkarakters in, maar het komt niet de hele tijd nadrukkelijk ter sprake." Evengoed moesten de serie en film niet alleen over trauma gaan. "Het is niet zo dat er maar één gay personage is, dat vanwege zijn gay-zijn alleen maar traumatische dingen meemaakt." Want dat laatste ziet Van Vliet in de media nog te veel terug.

Volgens Duits is de mediarepresentatie van lhbt+'ers momenteel beter dan ooit. Zij herkent wat Van Vliet zegt. "Representatie gaat er niet alleen over dat je op tv homo's ziet. Het gaat er ook om dat je niet alleen gays ziet die bijvoorbeeld op Geer en Goor lijken."

ANNE+ is daar wat Duits betreft in geslaagd. "Je ziet een lesbisch hoofdpersoon die dingen beleeft, het is allemaal heel alledaags. En dan zijn er ook nog eens een heleboel verschillende lesbische personages."

De filmtrailer van ANNE+: