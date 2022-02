Nederlands tapsysteem van Israëlisch defensiebedrijf steeds problematischer

Dat Nederland zich geen zorgen maakt is opmerkelijk, want ook de Nederlandse overheid werkt met Israëlische cybersoftware, zelfs op een van de meest gevoelige plekken: in de zogenaamde 'interceptieketens'. Dat zijn de tapkamers van onze opsporingsdiensten waarmee Nederland verdachten, criminelen en potentiele terroristen afluistert.

Geen totaalzicht

De Nederlandse politietapkamer van Israëlische makelij stond al vaker ter discussie, maar de problemen en risico's die dat met zich meebrengt, worden steeds groter.

Ten eerste zijn er de zich opstapelende onthullingen dat Israëlische bedrijven de spionageproducten niet alleen aan foute regimes leveren die er misbruik van maken, maar ook dat Israël zelf die spionagesoftware tegen haar eigen burgers inzet.

De tweede reden dat het Nederlandse kabinet bezorgd zou moeten zijn, is de techniek van onze politietapkamer zelf: die werkt namelijk niet naar behoren en de Nederlandse politie of overheid heeft zelf geen totaalzicht op wat er met de hypergevoelige persoonlijke informatie in die tapkamer gebeurt.

'Naïef en onverantwoord'

Cybersecurity-expert Erik Ploegmakers noemt in Nieuwsuur de houding van Nederland "naïef en onverantwoord". Ploegmakers bouwde ooit zelf mee aan een internationaal verkocht tapsysteem: hij was tot twee jaar geleden CEO van cybersecurity-bedrijf Fox-IT en is tegenwoordig CEO van Zerocopter, een bedrijf dat andere bedrijven met inzet van hackers tegen cyberspionage en -criminaliteit beschermd. "Je maakt je afhankelijk van een ander land en de technologie en de integriteit van dat andere land. Dat zou je in dit speelveld, waarin zelfs oorlogsvoering digitaal wordt, niet moeten willen."

De Israëlische Erella Grassiani werkt aan de Universiteit van Amsterdam als docent en onderzoeker naar het Israëlische veiligheidsbeleid. "Ik vind het heel problematisch dat Nederland in zee gaat met zo'n bedrijf, omdat we weten wat Israëlische technologie teweeg kan brengen en hoe het gebruikt kan worden. En we weten niet precies hoe Israël de informatie die in Nederland gaat worden verzameld, gaat gebruiken. Vier of vijf jaar geleden, toen ik ook al onderzoek naar de Israëlische beveiligingsindustrie deed, toen wisten we al heel erg veel. Maar de laatste jaren is natuurlijk steeds meer informatie naar buiten gekomen, helemaal met het NSO- en Pegasus-schandaal. Dus ik denk wel zeker dat Nederland zo flexibel moet zijn om te zeggen: we moeten dit stoppen."

Sterke afhankelijkheid

Niet alleen cyberexpert Ploegmakers en Israël-critici als wetenschapper Grassiani vinden Nederland naïef. Dat oordeel velde zelfs de eigen Nederlandse coördinator terrorismebestrijding, de NCTV. Die NCTV verwees eerder naar een onderzoek dat expliciet naar Israël als risicoland.

In dat onderzoek (Horizonscan Nationale Veiligheid 2018 van het Analistennetwerk Nationale Veiligheid) staat: "Op het moment is er op informatietechnologisch gebied een sterke afhankelijkheid van buitenlandse bedrijven. Het overgrote aandeel van de benodigde hard- en software wordt gemaakt in China, de Verenigde Staten en Israël. De facto zijn Nederland en andere Europese landen dus afhankelijk van deze spelers voor kritieke onderdelen van vitale digitale infrastructuren. Er is hier echter sprake van een zekere naïviteit. Tot nu toe is het een onderbelicht probleem dat onze samenleving op zeer grote schaal gebruik maakt van buitenlandse apparatuur en technologie, waar mogelijk zogenaamde 'backdoors' in zijn gebouwd."

Controle over eigen data

En ook onze veiligheidsdienst de AIVD waarschuwde al eerder voor de gevoeligheid van onze cyber-infrastructuur. De AIVD noemde het in 2019 nog 'onwenselijk' als Nederland afhankelijk is van buitenlandse hard- of software 'voor de uitwisseling van gevoelige informatie of voor vitale processen'. De geheime dienst concludeerde in haar jaarverslag: "Het is ook van belang dat de Nederlandse gebruiker ervoor zorgt dat hij altijd controle heeft over zijn eigen data."

Precies dat, controle over eigen data, blijkt bij het politie-tapsysteem in Nederland niet het geval. De politie heeft veel te gebrekkige controle op wat er in het tapsysteem zelf gebeurt. Dat stelde bijvoorbeeld ook al de Rijksauditdienst vast in een onderzoek uit 2019 dat tot afgelopen zomer geheim bleef. De onderzoekers schrijven: "Niet duidelijk is wie formeel de systeemeigenaar is van de interceptieketen."

Eerder politieke discussie

Vermoedens daarover leidden al in 2016 tot politieke discussie. Op dat moment was het een formeel staatsgeheim dat het toenmalig tapsysteem door een defensiebedrijf met Israëlische wortels geleverd werd: Verint. Toen fouten van het tapsysteem aan het licht kwamen, trokken twee hoogleraren aan bij het ministerie aan de bel. Rechtspsycholoog Peter van Koppen maakte zich zorgen om de integriteit van het bewijs, zijn collega Bart Jacobs om de integriteit van het systeem zelf. De minister beloofde daarop de wetenschappers en de Tweede Kamer beterschap.

Die beterschap kwam niet. De enige belofte die werd ingewilligd was de aanbesteding van een nieuw tapsysteem. Maar in 2019 bleek die aanbesteding opnieuw naar een Israëlisch defensiebedrijf te gaan, dit keer naar Elbit Systems.

Mogelijke miskoop

Sindsdien is alles weer geheim geworden. De hele aanbestedingsprocedure, inclusief een rechtszaak die een afgewezen Nederlandse leverancier tegen de Staat voerde, is staatsgeheim verklaard. Het systeem van Elbit is wel aangekocht, maar nog niet geïnstalleerd. Een reden dat implementatie al jaren vertraging heeft opgelopen en volgens de minister nog heel 2022 zal duren, wordt niet gegeven. Het is zelfs volstrekt onduidelijk waar de politie op dit moment mee tapt: is dat het oude systeem van Verint, of is de politie op een ander manier aan het improviseren met de extreem gevoelige informatie? Het is geheim.

Ploegmakers sluit niet uit dat Nederland met het nieuwe Elbit-systeem, dat jaren na de aankoop nog steeds niet functioneert, een miskoop heeft begaan waar het nu contractueel aan vast zit. "Dat is heel goed mogelijk. Het was in ieder geval niet zo kant en klaar en beschikbaar als we van tevoren dachten."

Met het gunnen van de aanbesteding in 2019 aan het Israëlische Elbit heeft heeft Nederland de problemen die er al waren in ieder geval alleen maar vergroot. Ploegmakers: "Ik vind dat naïef en ik vind het ook onverantwoord. En ook vooral onnodig. Want het is bijna altijd een economische keuze."

Niet verder kijken

Daarmee bedoelt hij dat Nederland zich niet afhankelijk zou hoeven te maken van de Israëlische defensie-industrie. Al dan niet gezamenlijk met andere Europese landen zou Nederland volgens hem heel goed een eigen systeem kunnen bouwen waar het dan ook zelf controle op heeft.

Sterker, Ploegmakers bewees dat dat kon door jaren geleden aan zo'n systeem mee te bouwen dat uiteindelijk op de internationale markt ook door westerse landen werd gekocht en gebruikt. Maar door in 2019 te kiezen voor een aanbestedingsprocedure waarmee Nederland een kant en klaar systeem wilde kopen, zette Nederland zichzelf voor het blok. "Het feit dat je een aanbesteding doet en uitkomt bij een Israëlisch bedrijf is niet zo gek. Die zijn namelijk dominant, want die hebben de grootste industrie. Het feit dat je niet je best hebt gedaan om verder te kijken, dat is denk ik een groter probleem."

De mogelijke risico's van Israëlische cybersoftware worden niet alleen in Nederland gezien, maar ook in Israël. De Israëlische generaal buiten dienst Isaac Ben Israël was in het verleden een van de drijvende krachten achter de samenwerking tussen het Israëlisch leger en de Israëlische defensie-industrie. Tegenwoordig is hij hoogleraar cyberstudies in Tel Aviv. Hij zegt tegen Nieuwsuur dat hij de zorgen in Nederland begrijpt en noemt het 'wellicht verstandiger' om een zelfgebouwd systeem te gebruiken.

Kamervragen

Deze week vroeg SP-kamerlid Van Nispen aan minister van Justitie Yeşilgöz hoe zij naar de kwestie keek. De minister beloofde een brief naar de Tweede Kamer te sturen om daar in het al geplande Kamerdebat over de politie aanstaande donderdag op terug te komen.

Waarschijnlijk komt dan ook aan bod dat bij andere Kamervragen deze maand de minister op eigen initiatief aan de Kamer meldde: "Recentelijk is door de korpsleiding van de politie besloten tot het intensiveren van het toezicht tijdens de uitvoeringsfase van een contract waarbij substantiële veiligheidsrisico's zijn voorzien."

Vrijdag bevestigde het ministerie aan Nieuwsuur dat deze maatregelen het 'tapcontract' van de politie betreffen.