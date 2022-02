Van der Poel bereikt bestemming, met dank aan omstreden gids

Roest verovert zilver op 10.000 meter, Van der Poel pakt goud met wereldrecord - NOS

Pas in de kelder van het ijsstadion hoorde Van der Poel van journalisten dat het gejuich hem lelijk had kunnen opbreken. Overtrad hij de regels? "Dat wist ik niet", stamelde hij geschrokken. Geniaal blijkt hij eveneens, wanneer hij na afloop als een ware mediastrateeg een horde buitenlandse media bespeelt. Bijna als vanzelfsprekend gaat het bij de nabeschouwing van zijn race vooral om één ding. En dat is, voor alle duidelijkheid, dus níet zijn overwinning. Hij neemt er uitgebreid de tijd voor. Wat bezielde de KNSB eerder deze week om, zoals hij het noemt, te proberen het verloop van het olympisch schaatstoernooi te beïnvloeden? Oorlogsvoering "Wat zijn de volgende stappen?", vroeg de Zweedse schaatser zich met veel gevoel voor dramatiek af. "Stapt de KNSB straks naar de scheidsrechters toe? Gaan ze praten met de starters? Richten ze zich op de bochtencommissarissen? Wordt er gesproken met de mensen van de tijdwaarneming? Of beginnen ze al met manipuleren tijdens de loting?" Met nog meer gevoel van overdrijving: "Of sturen ze in het kader van psychologische oorlogsvoering de volgende keer mensen op de buitenlandse schaatsers af om die tijdens hun wedstrijdvoorbereiding te hinderen?"

Laat het duidelijk zijn. In een klimaat waarin mensen op en rond de schaatsbaan willens en wetens worden beïnvloed, wenst hij geen topsport te bedrijven. En dus kondigde hij doodleuk aan het schaatsen na dit seizoen vaarwel te zeggen. "Het is in ieder geval mijn intentie", klonk het. "Het is voor tachtig procent zeker dat ik ermee stop." Hij is idealist, moralist en wereldverbeteraar in één, maar bovenal is hij pragmaticus. Want hoe zit het dan met die niet onomstreden Duitse adviseur die hij eind 2019 aan zijn begeleidingsstaf toevoegde? Gehaaid. Dat is Van der Poel dus blijkbaar ook. Bekijk hieronder de reactie van Nils van der Poel na de 10.000 meter.

Wolfgang Pichler is een 66-jarige trainer die naam maakte in de biatlon. Sinds twee jaar behoort hij tot de vertrouwelingen van Van der Poel. En dat terwijl de Duitser een aantekening van het Internationaal Olympisch Comité achter zijn naam heeft. Vier jaar geleden, toen het olympisch wintercircus Pyeongchang aandeed, stond Pichler nog op de zwarte lijst van het IOC. Dat weigerde hem een accreditatie voor de Winterspelen in Zuid-Korea te verstrekken. Dit naar aanleiding van de bevindingen in het zogeheten McLaren-rapport, een document over door de Russische staat gefaciliteerde dopingpraktijken dat in 2016 verscheen. Verbannen De Duitser werkte van 2011 tot 2014 als coach van de Russische biatlonvrouwen. Van die ploeg werden Jana Romanova, Olga Viloechina en Olga Zajtseva in 2017 door het IOC voor het leven verbannen van de Olympische Spelen. 'Systematische manipulatie van het antidopingprogramma', luidde de algemene aanklacht. Zajtseva werd in Sotsji als enige daadwerkelijk betrapt op het gebruik van verboden stimulerende middelen en het verwisselen van urinestalen. De drie maakten deel uit van het team dat in 2014 voor eigen publiek olympisch zilver veroverde op de 4 x 6 kilometer estafette. Viloechina werd daarnaast ook tweede op de 7,5 kilometer sprint.

Romanova, Viloechina en Zajtseva maakten bezwaar tegen het besluit van het IOC en stapten naar het internationaal sporttribunaal CAS. Dat draaide in hoger beroep de levenslange straf terug. Pichler hield altijd vol geen weet te hebben gehad van mogelijk ongeoorloofde praktijken binnen de Russische biatlonploeg. Omdat hij nimmer formeel in staat van beschuldiging werd gesteld, zag het Zweeds olympisch comité geen bezwaar om hem in 2019 in dienst te nemen. Uitvalsbasis Zijn werkzaamheden als begeleider van jong talent verricht hij vanuit het Zuid-Duitse Ruhpolding, een dorpje acht kilometer buiten Inzell. Dat is in de wintermaanden Van der Poels vaste uitvalbasis, bij gebrek aan goede trainingsfaciliteiten in eigen land. In Beieren maakt Pichler al snel kennis met Van der Poel. De Zweedse stayer werkt op dat moment aan zijn rentree in het schaatsen na een sabbatical. Van der Poel achtte het nodig terug te treden uit de topsport na zijn veertiende plaats op de 5.000 meter van Pyeongchang in 2018.

De samenwerking komt evenwel pas tot stand na urenlange gesprekken die Van der Poel voerde met de Duitser. "Omdat ik had gehoord van zijn verleden wilde ik alleen onder voorwaarden met hem werken. Hij heeft me overtuigd van zijn onschuld." Pichler is voor hem de gedroomde regisseur van een doorstart die zijn oorsprong vindt onder de wapenen. Een jaar na zijn teleurstellende Spelen van Pyeongchang meldt Van der Poel zich vrijwillig aan bij de elitetroepen van het Zweedse leger. Extreme bivakkampen in het noorden van het immense land moeten hem bevrijden van de gemakzucht waarmee hij, naar eigen zeggen, zijn sport bedrijft. Commando's Van der Poel doorstaat de militaire keuring met glans. Het bestaan als militair blijkt bijzondere krachten in hem los te maken. Hij zoekt samen met andere commando's onder ijzige condities de grenzen van het menselijke kunnen op. Precies dat doet hij ook tijdens de doorstart van zijn loopbaan. Hij waagt zich aan ultralopen van 170 kilometer, fietst in een week tijd 2.300 kilometer en daagt zichzelf uit door twee uur onafgebroken kniebuigingen te maken. In zijn vrije tijd maakt hij het liefst parachutesprongen.