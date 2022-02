'Tata Steel laat schepen afval in zee dumpen, tegen contante betaling'

De krant heeft dronebeelden laten maken waarop te zien is dat er afval op de schepen achterblijft. Vervolgens zagen journalisten op één schip daadwerkelijk dat matrozen direct na het vertrek uit de haven het dek met bezems en kolenschoppen vrijmaakten en de afvalresten over de rand duwden. Volgens (oud-)personeelsleden gebeurt dit vaker.

Het gaat om resten steenkool en ijzererts, van soms een halve meter dik, die na het lossen van de vracht op het dek van het schip achterblijven. Volgens de krant betaalt Tata Steel schippers in contant geld om van dat afval af te komen. De bemanning van de schepen veegt het afval vervolgens in zee als ze de haven uit zijn. Internationale regels verbieden het dumpen van afval in zee.

Bij de levering van steenkool en ijzererts aan Tata Steel worden duizenden kilo's afval in zee gedumpt. Dat schrijft de IJmuider Courant op basis van documenten en gesprekken met (oud-)personeelsleden van het staalbedrijf en de haven. Tata Steel noemt het artikel in een reactie speculatief en zegt het geschetste beeld niet te herkennen.

Handje contantje om voor Tata het vuile werk te doen; bulkschepen smijten overslagresten steenkool en ijzererts in de Noordzee https://t.co/m9i8oCYDf0 pic.twitter.com/2474rEWFDK

Tata Steel zegt in de krant dat een extern bedrijf wordt ingehuurd om de ruimen van de schepen schoon te maken na het lossen van de vracht. "Incidenteel komt het voor dat er onvoldoende capaciteit is om het dek veegschoon op te leveren. Dan wordt ook met de kapitein een vergoeding afgesproken voor het veegschoon maken van de luiken en het dek van het schip."

Volgens het bedrijf worden kapiteins erop gewezen dat er geen grondstoffen in het water mogen komen en dat er hoge boetes staan op het niet naleven van de regels. Tata Steel was nog niet voor de NOS bereikbaar.

'Niet wenselijk'

De Inspectie Leefomgeving en Transport noemt de praktijken die de krant beschrijft niet wenselijk. "Dit mag niet zo gebeuren", zegt een woordvoerder. De Inspectie overlegt met andere instanties om te bepalen wat eraan moet worden gedaan.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied constateerde eerder dat er wordt gemorst bij het lossen van zeeschepen. In mei 2020 is Tata een last onder dwangsom opgelegd: bij elke geconstateerde overtreding moet het bedrijf 2000 euro betalen.

Er zijn sindsdien negen controles geweest. Alleen bij de laatste controle, begin deze maand, is opnieuw vastgesteld dat er geknoeid werd bij de overslag. Dat betekent dat Tata Steel binnenkort de eerste boete krijgt. De Omgevingsdienst houdt het bedrijf de komende tijd extra in de gaten. De dienst heeft niet de verantwoordelijkheid om in de gaten te houden wat er met afval op schepen gebeurt als ze op zee zijn.