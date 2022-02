Reacties van RIVM en ministerie van Volksgezondheid op bemoeienis met OMT-adviezen

Hieronder de reactie RIVM, op 3 februari:

"Het OMT advies wordt onder hoge tijdsdruk geschreven. Er zit vaak maar 48 tot 72 uur tussen de vergadering van het OMT en het definitieve advies aan VWS. In het voorjaar van 2020 was deze tijd vaak nog korter. Het is onmogelijk om in die tijdspanne ieder lid bij elke tekstwijziging in het concept te laten meekijken of daarmee in te laten stemmen. Concepten adviezen worden dan ook niet rondgestuurd naar de OMT leden.

Er is in het OMT voldoende ruimte voor reflectie op de uiteindelijke tekst van uitgebrachte adviezen. De OMT leden hebben meermaals hun vertrouwen uitgesproken in de staf die de redactie van het uiteindelijke advies doet. Wij kennen geen situatie waarin OMT-leden de secretaris of voorzitter hebben aangesproken op de uiteindelijke verwoording van (eerdere) adviezen met als argument dat daarbij een inhoudelijke verandering zou zijn aangebracht.

Na het OMT wordt in het bestuurlijk afstemmingsoverleg (BAO) een concept van het advies besproken, dat voor die bespreking is verstuurd aan VWS. Hierbij wordt besproken in hoeverre het advies begrijpelijk is en coherent in het kader van de adviesaanvraag.

Uit het overleg kunnen tekstsuggesties naar voren komen. De betrokken DG en de BAO-leden kunnen suggesties en verzoeken ter verheldering doen. Dit omdat de adviezen uitlegbaar moeten zijn en zonder onduidelijkheden vertaalbaar naar de praktijk. Het is aan het secretariaat van het OMT als onafhankelijk orgaan om deze suggesties te waarderen en al dan niet of in gewijzigde vorm over te nemen. Het gaat daarbij om tekstuele verduidelijkingen en niet om inhoudelijke koerswijzigingen.

Verder doen wij geen mededelingen over de inhoud en de totstandkoming van vertrouwelijke stukken. Er zijn geen vertrouwelijke notulen aan de NCTV gestuurd.

Wij houden geen statistieken bij van de wijzigingen die in verschillende conceptversies van OMT adviezen worden gemaakt. Getracht wordt in zo kort mogelijke tijd een optimaal advies te realiseren. De regel is dat de definitief verstuurde en daarna geopenbaarde versie leidend is."