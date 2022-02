Belgische skeletonster Meylemans: 'Door de hel en terug en weer naar de hel'

"Door de hel en terug en dan weer naar de hel." De eerste dagen in olympisch Peking brachten de Belgische skeletonster Kim Meylemans van de ene in de andere emotie. De oorzaak? Natuurlijk: corona.

De narigheid begon al bij aankomst van China, toen ze positief testte op het vermaledijde virus. Het quarantainehotel was haar lot. Maar na drie dagen eenzaamheid en drie drie positieve PCR-tests mocht de 25-jarige atlete haar kamer uit. Op naar het olympisch dorp.

Tenminste, dat dacht ze. In plaats daarvan werd ze onverwacht opnieuw bij een isolatiekamer afgeleverd. Voor maar liefst nog eens zeven dagen, een week waarin ze wel mocht trainen, maar louter in haar eentje. Net zoals ze alleen moest eten en haar kamer verder niet uit mocht. Contact met andere mensen was uit den boze.

Video op Instagram

Radeloos postte Meylemans in tranen een video op Instagram. Ze opperde zelfs om zonder olympisch in actie te zijn gekomen huiswaarts te keren. Dat bleek het sein voor het Internationaal Olympisch Comité (IOC) om zich ermee te gaan bemoeien. Ze kreeg alsnog een eenpersoonskamer in het olympisch dorp, waar ze volgens het 'close contact protocol' nog altijd wel afstand van de andere mensen moest houden.

"Spijtig misschien dat het zo ver heeft moeten komen, voordat er actie ondernomen werd", kijkt Meylemans terug. "Het lag zeker niet aan het Belgisch Olympisch Comité. Dat heeft echt dag en nacht gewerkt om mij daaruit te krijgen. mar uiteindelijk was de power van social media het sterkst."

Elfde na eerste dag

In de aanloop naar de eerste wedstrijddag liep de in Duitsland geboren, maar sinds 2014 voor België uitkomende Meulemans ook nog eens een hamstringblessure op. Maar dat kon de nummer veertien van de Spelen van 2018 niet meer deren.

Na de eerste twee runs staat ze op 0,93 seconde van leidster Jaclyn Narracoot uit Australië op de elfde plaats. Zaterdag volgen de afsluitende derde en vierde afdaling.