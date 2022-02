Feyenoord-trainer Slot schrok van nieuws Overmars: 'Dacht dat Ajax gehackt was'

Feyenoord-trainer Arne Slot zat afgelopen zondagavond rustig naar Studio Voetbal te kijken, toen hij compleet werd verrast door het nieuws over Ajax-directeur Marc Overmars. "Het eerste wat ik dacht: zal Ajax gehackt zijn? Maar dan blijkt het waar te zijn. Dat is wel even schrikken, ja..."

De kwestie-Overmars houdt de voetballerij én de maatschappij bezig. In navolging van het schandaal bij The Voice is grensoverschrijdend gedrag plots een veelbesproken term. Ook bij Feyenoord, vertelt Slot tijdens zijn wekelijkse persconferentie.

"Bij ons trainingscomplex 1908, waar wij veel zijn, werken weinig vrouwen. Een stuk of drie, vier. Dan heb je het er wel even over en vraag je hoe zij de werksfeer bij Feyenoord ervaren. Dan krijg je te horen dat het hier heel prettig is. Maar dat zeggen niet alleen de vrouwen, maar ook de mannen die bij ons werken."

PSV in zicht, gat naar Ajax nog groot

Het gaat goed met Slot bij Feyenoord. De Rotterdammers bliezen afgelopen zondag Sparta weg. In De Kuip werd het 4-0. Volgens Slot speelde zijn ploeg het beste halfuur onder zijn leiding.